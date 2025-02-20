Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полу

Люк в полу Запорожца ЗАЗ-968 давно окутан мифами, в частности о его якобы предназначении для зимней рыбалки, однако на самом деле он имеет другую функцию.

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Люк в полу Запорожца - тайна люка в днище Запорожца раскрыта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

Для чего дырка в Запорожце

Почему люк в Запорожце не предназначен для рыбалки

Британский телеведущий проекта "Top Gear" Джереми Кларксон в свое время пошутил, что люк в полу "Запорожца" ЗАЗ-968 создан для зимней рыбалки. Однако, как выяснилось, это лишь забавный миф, который не имеет ничего общего с реальностью.

Главред выяснил, зачем нужен люк в Запорожце.

Почему люк в Запорожце не предназначен для рыбалки

Шутка Кларксона звучала убедительно:

"Двигатель у Запорожца сзади. То есть он почти как Porsche 911. Есть лишь одно отличие. Смотрите, здесь под ковриком пассажира есть люк. Убираете его и видите отверстие. Оно нужно для того, чтобы вы могли встать где-то на замерзшем озере, прорубить лунку, забросить удочку, включить лампу вот так, подвесить ее и наловить рыбки. Даже в Maybach такого нет", - заявил ведущий.

Смотрите видео о том, для чего в Запорожце отверстие в полу - версия Top Gear:

Однако на практике ловить рыбу через это отверстие просто невозможно. Диаметр люка составляет всего 120×100 мм, что даже не позволяет просунуть бур для сверления лунки. Кроме того, в салоне пришлось бы хранить лед и ледяную крошку после очистки лунки, что сделало бы процесс рыбалки крайне неудобным.

Зачем отверстие в полу у Запорожца - почему Запорожец горбатый

Специалисты опровергают популярный миф и объясняют, что это отверстие имело исключительно технологическое значение.

"Это не рыбацкий люк, а техническое отверстие. Его использовали на заводе для максимально полного стекания грунтовки, краски и антикоррозийных материалов при производстве кузова. Также он мог служить сливным отверстием для воды после полной мойки салона", - объясняют эксперты проекта autostrike.

Они также отмечают, что кузов "Запорожца" имел особую конструкцию яйца.

"Не в смысле формы, а в смысле отсутствия выступающих элементов. Благодаря этому увеличивалась проходимость машины. Автомобиль мог проехать там, где "Жигули" и "Москвичи" просто застревали. Способствовал этому и малый вес - всего 790 кг", - отмечают специалисты.

Таким образом, люк в полу "Запорожца" не имеет никакого отношения к рыбалке. Это всего лишь очередной автомобильный миф, который, благодаря британскому юмору, приобрел популярность.

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Что известно о Top Gear Top Gear - культовое автомобильное шоу, которое впервые вышло в эфир в 1977 году на телеканале BBC в Великобритании. В 2002 году формат программы был полностью обновлен, и она стала одной из самых популярных передач об автомобилях в мире. На протяжении многих лет неизменными ведущими Top Gear были Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Они не только тестировали новые автомобили, но и устраивали экстремальные испытания, соревновались между собой в необычных гонках и путешествовали по миру на разных видах транспорта. Отдельной фишкой шоу стал таинственный гонщик Стиг, который тестировал автомобили на треке. Передача была известна своим юмором, иронией и иногда провокационными заявлениями, что не раз становилось причиной скандалов.

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