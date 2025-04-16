Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где молоток: только люди с "орлиным зрением" смогут угадать за 5 секунд

Алёна Воронина
16 апреля 2025, 07:10
27
Найти скрытый молоток среди предметов на полках - задача не из легких. Он настолько искусно замаскирован, что кажется, будто его там вовсе нет.

Загадка
Где спрятан молоток/ jagranjosh

Оптические иллюзии - настоящие мастера обмана нашего зрения. Они способны запутать даже тех, кто считает себя очень внимательным. На первый взгляд кажется, что ничего необычного нет, но стоит лишь внимательнее присмотреться - и перед вами откроется совсем другая картина.

Не стоит сразу думать, что справиться с такой задачей нереально. Регулярная тренировка мозга и развитие наблюдательности помогут вам легко решать подобные задачи.

видео дня

На этот раз вам предлагают найти на картинке молоток, спрятанный среди многочисленных предметов, сообщает jagranjosh.

Первое впечатление может ввести в заблуждение: кажется, что искомый объект просто отсутствует. Но это не так. Молоток действительно есть - просто он очень хорошо вписан в окружающую среду.

Чтобы найти его, придется сосредоточиться на каждой детали, просмотреть все полочки, уголки и тени. Здесь важна максимальная концентрация.

И еще одно - у вас есть всего пять секунд, чтобы разгадать эту визуальную загадку. Это задание не для слабых, так что собранность и скорость - ключ к успеху.

Загадка
Где спрятан молоток/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться на максимум, отбросить лишние мысли и действовать мгновенно.

А как только справитесь, сможете взглянуть на правильный ответ, который размещен ниже.

Загадка
Непросто будет отыскать молоток/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека - можете проверить, относитесь ли вы к супер-интеллектуалам. Справиться с загадкой смогут только люди с чрезвычайными интеллектуальными способностями.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где 3 различия между девушками - лишь единицы найдут их за 37 секунд. Справиться с таким чрезвычайно сложным испытанием смогут не все, к тому же время будет наступать на пятки.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения

Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения

06:53Война
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

06:05Синоптик
Госдеп США: никаких соглашений с РФ, пока нет прекращения огня в Украине

Госдеп США: никаких соглашений с РФ, пока нет прекращения огня в Украине

02:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Тиграм - гнев, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Тиграм - гнев, Свиньям - ссоры

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Последние новости

07:45

"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

07:10

Где молоток: только люди с "орлиным зрением" смогут угадать за 5 секунд

06:53

Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушенияФото

06:10

Болтовня, хаос и очередной бред Трампамнение

06:05

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
05:50

Оптическая иллюзия: найдите зимние лыжи на летнем пляже за 5 секунд

05:31

Гости будут в восторге: рецепт быстрой и элегантной закуски на Пасху

05:10

У Трампа заговорили об экономическом партнерстве с РФ - что известно

04:55

Почему нельзя говорить "моє день народження": учитель объяснила распространенную ошибкуВидео

Реклама
04:21

Трудно устоять: 3 знака зодиака, которые влюбляют в себя без труда

04:00

Проедут сотни тысяч километров: механик назвал 3 лучших подержанных автомобиля

03:45

ВСУ применяют на фронте новые беспилотники: в чем их уникальность

03:32

ВСУ уничтожат Беларуськалий и Мозырский НПЗ: прогноз ответа на агрессию ЛукашенкоВидео

03:10

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицыВидео

02:35

Тест на IQ: какая кошка первой добежит до миски с едой

02:05

Госдеп США: никаких соглашений с РФ, пока нет прекращения огня в Украине

01:30

"Я твердо намерена": Кейт Бланшетт рассказала про желание уйти из актерства

00:49

РФ почти полностью выбила украинских военных из Курщины - соучредитель DeepState

00:44

После предложения руки и сердца: Билык сделала заявление о личной жизни

00:03

"Первая публичная речь": Байден впервые с января выступит перед американцами

Реклама
15 апреля, вторник
23:26

Популярная украинская актриса перестала скрывать лицо 4-месячной дочери

22:58

Визит Трампа в Украину: в Белом доме ответили на приглашение Зеленского

22:34

"Меня вышлют": режиссер фильма "Один дома-2" боится вырезать Трампа из картины

22:33

Великая среда 2025: что нельзя делать 16 апреля, чтобы не привлечь неприятности

22:00

ВСУ отомстили за Сумы и вступление Украины в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

21:32

Павлик признался, что молодая жена требует от него дочь: "Уже имя придумали"

21:09

Ракетный удар РФ по Сумам: у Рады есть вопросы к военному руководству

21:00

Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

20:58

"Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТОВидео

20:37

Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужнаВидео

20:12

Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена – Умеров

20:08

Украинские военные могут зайти в еще одну область России - СвитанВидео

20:07

"Не 1939 год": один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая

20:05

Известная украинская теннисистка прервала матч: причина удивила болельщиков

19:59

Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Караоке на майдане": "Не хочу никого обидеть"

19:38

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

19:10

Оккупантов в Одессе ждал неприятный сюрпризмнение

19:09

Можно "получить на орехи": почему в Испании запрещено брать продукты в руки

19:00

РФ может начать наступление из Беларуси, готовят учения: есть ли угроза для КиеваВидео

18:52

16 апреля - Страстная среда: что можно и нельзя делать

Реклама
18:45

Что не так на рисунке: надо найти 2 ошибки всего за 8 секунд

18:41

Ракеты Taurus для Украины под угрозой: споры в коалиции растут

18:17

Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священникаВидео

18:10

Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр СумФото

17:42

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

17:40

Земля не всегда была голубой: ученые дали неожиданный ответ

17:30

Как отмыть плиту от застарелого жира: быстрый способ, который порадует хозяекВидео

17:24

"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в СумахВидео

17:23

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил УиткоффуВидео

17:20

Помидоры и клубника будут вкуснее, если их удобрять 2 натуральными продуктами

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять