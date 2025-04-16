Кратко:
- Куда делся путинист Добронравов
- Как он выглядит
Российский актер Федор Добронравов, который в диком экстазе от кровавого вторжения РФ в Украину, а также долгое время болел, превратился в старого деда.
Как пишет российские пропагандистские СМИ, Добронравов вместе со своим сыном и внучкой появился на съемках очередной посредственной российской комедии, о путешествии девочки по террористической России.
Циничный Добронравов, который поддерживает убийства мирных украинцев, буквально превратился в старика. Между тем, он лицемерно заявляет, что такие фильмы, в котором заложено "правильное отношение к родителям и окружающим, встречающимся на пути, воспеты любовь и дружба", должны быть на экранах.
Кроме того, артист из РФ, которая убивает, отметил схожесть картины с фильмами советского периода и уточнил, что "зрители нуждаются в подобных добрых историях".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.
А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актераФедора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.
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