Путинист Добронравов цинично порассуждал о человеческих ценностях.

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Путинист Добронравов стал стариком / / Коллаж Главред, Фото tvmag.ru

Кратко:

Куда делся путинист Добронравов

Как он выглядит

Российский актер Федор Добронравов, который в диком экстазе от кровавого вторжения РФ в Украину, а также долгое время болел, превратился в старого деда.

Как пишет российские пропагандистские СМИ, Добронравов вместе со своим сыном и внучкой появился на съемках очередной посредственной российской комедии, о путешествии девочки по террористической России.

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Добронравов превратился в старика / Фото tvmag.ru/

Циничный Добронравов, который поддерживает убийства мирных украинцев, буквально превратился в старика. Между тем, он лицемерно заявляет, что такие фильмы, в котором заложено "правильное отношение к родителям и окружающим, встречающимся на пути, воспеты любовь и дружба", должны быть на экранах.

Добронравов превратился в старика / Фото tvmag.ru/

Кроме того, артист из РФ, которая убивает, отметил схожесть картины с фильмами советского периода и уточнил, что "зрители нуждаются в подобных добрых историях".

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Ранее путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актераФедора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.

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