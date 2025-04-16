Трамп уменьшил 'аппетиты': СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

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США втрое снизили свою оценку помощи Украине в рамках соглашения об ископаемых
Соглашение о партнерстве предоставит США первое требование о прибыливидео дня
Украина и США могут подписать соглашение об ископаемых уже на этой неделе
США снизили свои требования в переговорах о соглашении по доступу к украинским полезным ископаемым и близки. Документ могут подписать уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg.
Администрация Дональда Трампа пересмотрела оценку объема помощи, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны, с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов. Украина же оценивает помощь Вашингтона в 90 миллиардов.
Вашингтон настаивает, чтобы Киев согласился на соглашение о распределении доходов от будущих инвестиционных проектов, в частности в сфере природных ресурсов и инфраструктуры. Такое партнерство рассматривается как компенсация за многомиллиардную поддержку США в период президентства Джо Байдена.
В материале отмечается, что соглашение предусматривает предоставление США приоритетного права на доходы, которые будут поступать в специальный инвестиционный фонд для восстановления Украины. Контроль над фондом должен оставаться за Вашингтоном. В то же время Киев стремится улучшить условия и не признает предоставленную помощь формальным долгом.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина направила свое контрпредложение в эти выходные, переговоры продолжаются.
"Мы очень, очень близки (к подписанию соглашения о полезных ископаемых - Главред). Оно может быть подписано даже на этой неделе", - отметил Бессент.
В то же время, по данным Bloomberg, администрация Дональда Трампа неохотно берет на себя обязательства по будущим инвестициям в фонд реконструкции и откладывает этот вопрос на дальнейшее обсуждение. Такоже американская сторона настаивает, чтобы расходы США на поддержку Украины во время войны считались "вкладом в фонд".
Эта позиция, по словам источников издания, является основой некоторых из самых жестких требований Вашингтона в рамках обсуждения соглашения о совместном использовании украинских полезных ископаемых. Украинской делегации пока сложно убедить американцев изменить этот подход.
Соглашение о полезных ископаемых - последние новости
Напомним, Украина уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых с США. Как заявил глава МИД Андрей Сибига, ключевым условием является соответствие соглашения курсу Украины на вступление в ЕС.
Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в будущем соглашении должно быть обеспечено паритетное управление - 50/50. Он также раскритиковал подход министра финансов США Скотта Бессента, который давил на Украину подписать документ до визита президента в Белый дом.
Как сообщал Главред, в ходе технических консультаций Украина передала американской стороне свои предложения к будущему соглашению о стратегических ископаемых. Вице-премьер Ольга Стефанишина уточнила, что все позиции были предварительно согласованы и донесены до партнеров.
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Издание Bloomberg
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