Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"

Новые санкции, по мнению сенаторов, должны нанести РФ смертельный удар

Сенаторы в США предложили новый законопроект "всеобъемлющего закона", в котором речь идет об усилении санкций против России и предусматривается широкий комплекс мер, в числе которых, в частности, включение России в американский список "государств - спонсоров терроризма".

Об этом 8 августа пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пока не опубликованный документ.

Проектом закона под названием "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" планируется наконец-то свести в единую систему все ранее предпринятые Вашингтоном антироссийские меры: от «акта Магнитского» до "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций".

В штате Белого дома появятся две новые структуры, "заточенные" специально под противороссийскую работу: "Санкционный координационный офис", который будет отвечать за взаимодействие по вопросу санкций с Европейским союзом; и "Национальный объединённый центр для ответа на гибридные угрозы", задачей которого будет системная борьба с влиянием России как в Соединённых Штатах, так и во всём мире.

Читайте такжеКак американские санкции взращивают авторитаризм - The AtlanticЗаконопроектом также предусматривается целый ряд новых санкционных мер против России.

Кроме того, сенаторы предлагают обновить и расширить ранее принятый "кремлёвский список", а также начать поиск активов и личного состояния президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США пригрозили России новыми санкциями.