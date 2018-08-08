Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"

Предполагается также свести в единое целое все предпринятые ранее антироссийские меры.
Сенаторы в США предложили новый законопроект "всеобъемлющего закона", в котором речь идет об усилении санкций против России и предусматривается широкий комплекс мер, в числе которых, в частности, включение России в американский список "государств - спонсоров терроризма".
Об этом 8 августа пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пока не опубликованный документ.
Проектом закона под названием "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" планируется наконец-то свести в единую систему все ранее предпринятые Вашингтоном антироссийские меры: от «акта Магнитского» до "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций".
В штате Белого дома появятся две новые структуры, "заточенные" специально под противороссийскую работу: "Санкционный координационный офис", который будет отвечать за взаимодействие по вопросу санкций с Европейским союзом; и "Национальный объединённый центр для ответа на гибридные угрозы", задачей которого будет системная борьба с влиянием России как в Соединённых Штатах, так и во всём мире.
Читайте такжеКак американские санкции взращивают авторитаризм - The AtlanticЗаконопроектом также предусматривается целый ряд новых санкционных мер против России.
Кроме того, сенаторы предлагают обновить и расширить ранее принятый "кремлёвский список", а также начать поиск активов и личного состояния президента России Владимира Путина.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США пригрозили России новыми санкциями.