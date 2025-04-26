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"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

Алена Кюпели
26 апреля 2025, 15:03
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Потап сделал очередное заявление о Каменских на фоне слухов о разводе.
Настя Каменских
Настя Каменских появилась с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Кратко:

  • О чем вдруг заговорил Потап
  • С кем на фото засветилась Каменских

Украинский скандальный рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал очередное новое интригующее заявление.

Продюсер, который строит свою карьеру не в Украине и представляет новые проекты, показался на фото вместе с Каменских и другими неизвестными украинскому зрителю людьми.

видео дня

Продюсер также подписал свое фото на трех языках - не забыв о русском. "Как-то раз встретились на одном концерте: Даша Пинаколада, Славик Балаган и НК (она же Настя Каменских), Ксюша, Аделина и Алмаз. Было весело, шумно и круто! Невероятный концерт удался — все в восторге. Славик и НК? Ну это отдельный сериал", - написал он.

Как стало известно, рэпер взял себе новый псевдоним Slavic Balagan и выступает исключительно за границей. На концертах он поет свои старые хиты на русском языке в дуэте с молодой исполнительницей Дарьей Шевченко.

Что касается Каменских, то вначале полномасштабного вторжения певица была в Испании вместе с Потапом, но потом вернулась и строит карьеру в Украине.

Потап
Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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