ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

Майкл Глосс уехал на фронт и в составе 137 полка ВДВ РФ начал наступление на украинские позиции, где и был уничтожен.

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Майкл Глосс уничтожен в Украине / Коллаж: Главред, фото: istories.media

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Уничтожен сын замдиректора ЦРУ 21-летний Майкл Глосс

Глосс в составе 137 полка ВДВ РФ наступал на позиции ВСУ, где был ликвидирован

В Украине на фронте уничтожили сына замдиректора Центрального разведывательного управления США 21-летнего Майкла Глосса, подписавшего контракт с минобороны РФ.

Как сообщают "Важные истории", мать Глосса Джулиана окончила Военно-морскую академию США, в 90-х стала первой женщиной-командующей курсантского состава академии. После 30 лет работы в сфере разведки, в феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец Глосса - Ларри Глосс - ветеран Военно-морских сил США.

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Отмечается, что Майкл Глосса не окончил колледж и отправился путешествовать по миру в 2023 году. Во время путешествий он стал членом так называемой "Радужной семьи" - объединения, которое называет себя "крупнейшей неполитической неконфессиональной неорганизацией единомышленников на планете.

Знакомый Майкла рассказал, что Глосс начал увлекаться теориями заговора, часто говорил о "гегемонии Запада" и своей ненависти к Америке. "Обычно он смотрел видео о Палестине. Он был очень зол на Америку. Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора", - рассказывает знакомый.

Уточняется, что в августе 2023 года Глосс приехал в Россию через Грузию. После путешествий по России, когда приближался срок окончания его визы, Майкл, вероятно, "записался добровольцем" на войну в Украине. Его имя появилась в одной из московских баз данных, где адресом был указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а "квартирой" - кабинет медосвидетельствования под номером 302. Этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину, отмечает издание.

Журналисты нашли Майкла на фотографиях и видео в соцсетях из тренировочного центра минобороны РФ "Авангард" в Подмосковье. Через две недели тренировок в "Авангарде", не позже 23 сентября, Майкла в группы, состоявшей в основном из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть. По фотографиям Майкла в соцсетях издание установило, что он находился в составе 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани.

В чате "Радужной семьи" Глосс рассказал, что "работает в России", пытаясь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке. В декабре 2023 года Глосс уехал на фронт, рассказал его сослуживец. В конце марта его 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции. Американца уничтожили 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе. Точные обстоятельства его гибели неизвестны.

Подробности ликвидации Майкла Глосса

Добавим, что в ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора спецслужбы на войне в Украине, передает NBC News.

Отмечается, что его семья "пережила невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий в Украине… ЦРУ считает, что кончина Майкла — это личное семейное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности".

Семье, с которой Майкл Глосс был в разладе, стало известно о его гибели лишь в июне 2024 года, через два месяца после событий. Извещение о смерти сына доставили семье Глосс дипломаты Госдепа США. В свидетельстве о смерти, подготовленном на российских данных, якобы сообщалось, что Майкл Глосс погиб от обильной кровопотери в результате ранения при артобстреле, на позицию Глосс был вызван для помощи другому раненому бойцу, рассказал Глосс-старший NBC News.

Как сообщал Главред, 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел погиб в боях с российскими оккупантами. "Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда. И, чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать Вилли.

В боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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