В бою за Украину против русских оккупантов погиб 22-летний бывший американский морпех

В бою за Украину против русских оккупантов погиб американец/ коллаж фото УНИАН

22-летний американец Вилли Джозеф Кансел погиб, когда воевал вместе с украинскими бойцами в сражении против российских оккупантов. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на членов его семьи.

"Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда. И, чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать Вилли.

После вторжения РФ в Украину 22-летний мужчина (бывший морской пехотинец США) обратился в частную военную рекрутинговую компанию, которая набирала добровольцев. Он уволился со своей работы офицером исправительных органов в штате Теннесси и отправился в Украину.

В Госдепе подтвердили ‒правительство США знают об гибели Кансела.

"Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз подчеркиваем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и должны немедленно уехать, используя какие-либо коммерческие или другие частные наземные транспортные средства", — заявили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.

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