"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

Заявления Владимира Путина о "разгроме" украинской группировки войск являются пропагандистской уловкой.

https://glavred.info/ukraine/operaciya-prodolzhaetsya-genshtab-vysmeyal-bred-putina-o-vyhode-vsu-s-kurshchiny-10659410.html Ссылка скопирована

В ВСУ ответили на заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Важно:

Украинская армия продолжает операцию на Курщине

ВСУ продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи

Сообщения Кремля о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности, ВСУ продолжают операцию на Курщине.

С начала суток отражено пять штурмовых действий противника, угрозы окружения нет, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

видео дня

"Сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности. Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что оперативная обстановка сложная, но "наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны".

Сообщается, что с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение сейчас продолжается. Угроза окружения подразделений ВСУ отсутствует.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное. Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются", - отмечает Генштаб.

Ранее в РФ объявили о "полном освобождении" Курской области. 26 апреля российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем говорилось о "полном освобождении" Курской области.

Как сообщал Главред, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту на территории Курской области РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

Ранее сообщалось, что украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области, что в стране-агрессоре России.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред