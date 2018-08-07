"Отрезать Путину денежные потоки": Американский сенатор рассказал о цели новых санкций против РФ

7 августа 2018, 08:49

Член Сената от Демократической партии Бен Кардин оказался довольно резок в выражениях.

Иллюстративное фото

Законопроект, которым предусматриваются новые санкции против России, который недавно был предложен американскими законодателями, сформирован для того, чтобы жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное.

С соответствующим заявлением выступил член верхней палаты Конгресса – Сената − от Демократической партии Бен Кардин, сообщает портал «Голос Америки».

По словам сенатора, финальная цель усиления санкций против РФ – принудить Кремль отказаться от агрессивных поползновений.

«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий”, − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США пригрозили России новыми санкциями.

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