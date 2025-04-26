Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

Сначала команды должны доработать документы, прежде чем состоится новая встреча Зеленского и Трампа.

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Когда состоится следующая встреча Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что известно:

В Вашингтоне состоялись переговоры Трампа и Зеленского

Стало известно, когда состоится следующая встреча президентов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Ватикане. Эти переговоры важны и уже стало известно, когда состоится следующая встреча президентов. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило.

Новая встреча может состояться после того, как стороны подготовят основу.

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"Команды должны сейчас собраться, доработать документ. После этого будут уже будут согласованы позиции сторон и тогда будет основа и аргументация для президентов для того, чтобы встретиться и полностью сказать: этот документ готов, мы видим продолжение нашего мирного пути именно таким образом. Это должен быть уже результат, то есть закрепление соответствующих договоренностей. Тогда такая встреча будет вполне реальной и в практическом плане, и с точки зрения достигнутых результатов", - сказал он.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

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