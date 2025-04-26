Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

Виктория Боня решила покорить Эверест, но он покорил ее.

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Виктория Боня могла легко умереть / Коллаж Главред, фото Телеграм

Кратко:

Что случилось с Викторией Боней

Как на нее повлиял поход в горы

Россиянка Виктория Боня, которая прославилась участием в шоу "Дом-2", а также своими многочисленными пластическими операциями, оказалась в тяжелом состоянии во время восхождения на Эверест.

Блогерша решила покорить Эверест, но не рассчитала свои силы. Она дошла до станции, которая находится на высоте 5000 метров.

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Российская блогерша не справилась с Эверестом / Фото Телеграмм Виктории Бони

Она вышла на связь и написала, что у нее сатурация 56 и гипоксимическая кома на фоне гипоксии. "Чувствую себя очень плохо. Чуть позднее запишу аудио. Пока нет сил даже тел в руках держать", - написала она на своей странице в Телеграмм.

Российская блогерша не справилась с Эверестом / Фото Телеграмм Виктории Бони

"Резко стало плохо на третий день. Сатурация 50-55. Вчера через силу ходила на прогулку, еле-еле набрала 200 метров. Ноги и руки были ватные. Все тело было слабым. Вечером накрыло так, что пришлось спать с кислородом, чтобы не лежать и не умирать всю ночь", - написала она.

Позже она сообщила, что они спустились в медпункт, чтобы восстановится после большой высоты.

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Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак выложила фото, на котором показала Викторию Боню на красной дорожке в Каннах. Она акцентировала внимание на том, что ни один фотограф не повернулся в сторону звезды.

Ранее также Боня опубликовала язвительный ответ для журналистки Ксении Собчак, в котором та посмеялась над телезвездой в Каннах. "У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица, была всегда на высоте", - прокомментировала Боня пост Собчак о Каннах и смотрящих в другую сторону фотографов.

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