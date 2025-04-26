Ватикан выделил Зеленскому особое место: СМИ рассказали, что означает этот жест

Во время похорон Папы Франциска Ватикан нарушил дипломатические нормы.

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Зеленский получил место в первом ряду / Коллаж: Главред, фото: Instagram

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Почему Ватикан сделал исключение для Зеленского

Как реагировали мировые лидеры на нарушение протокола

Что заявили в Ватикане об изменении рассадки

Во время похорон Папы Римского Франциска Ватикан отошел от традиционного протокола, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно устоявшимся правилам, мировые лидеры должны были быть рассажены в алфавитном порядке в соответствии с названиями их стран на французском языке - языке международной дипломатии.

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Однако на этот раз было сделано исключение: Зеленский и его жена Елена Зеленская получили места за 11 сидений от тогдашнего американского лидера Дональда Трампа.

Выделенное Зеленскому место подчеркнуло особое внимание, которое Ватикан уделил ему на этой церемонии. Как пишетThe Telegraph, вероятно, Святой Престол сознательно принял меры, чтобы обеспечить Зеленскому видимое присутствие среди мировых лидеров, даже в ущерб традиционным протокольным нормам.

В Ватикане подтвердили, что правила были нарушены. "Я считаю, что они заняли вакантное место", - прокомментировал ситуацию представитель Ватикана Маттео Бруни.

При этом для других гостей протокол оставался обязательным: президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом со швейцарским гвардейцем, а принц Уэльский, представлявший британского короля, был в третьем ряду рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент Италии Серджио Маттарелла находился в первом ряду в соответствии со своим статусом, а премьер-министр Джорджия Мелони сидела позади, следуя правилам по размещению глав правительств и государств.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Кроме того, после смерти Папы Франциска в церковных кругах активизировалась дискуссия о возможных преемниках. Среди имен выделяется украинский епископ Николай Бычок - один из самых молодых в церковной иерархии. Ему 45 лет, и его уже считают одним из потенциальных кандидатов на престол Святого Петра.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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