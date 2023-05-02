Украине ничего не известно о "миротворческой миссии" Ватикана – CNN

Украине ничего не известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска относительно завершения войны, о которой он заявил 30 апреля, возвращаясь из Венгрии в Рим. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины
"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования", - сказал собеседник журналистов.
Как сообщал Главред, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.
Что Папа Римский говорил о войне в Украине
Летом прошлого года Папа Римский Франциск заявлял, что позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.
В августе 2022 года Папа Римский Франциск отличился неоднозначным заявлением. Глава Католической церкви прокомментировал убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, назвав ее "невинной жертвой войны".
В сентябре на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.
Позже Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".
В марте 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это из-за Москвы. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию.
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