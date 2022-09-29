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Папа Римский сделал тревожное заявление о мировой войне

29 сентября 2022, 20:28

По словам Понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война только между Россией и Украиной.

Папа Римский Франциск
Папа Римский сделал тревожное заявление о начале третьем мировой / Reuters

На фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась.

"Продолжается война, и я думаю, что ошибка думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой будет также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной" , - сказал Франциск во время разговора иезуитами в Астане, передает La Civiltà Cattolica.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

И Путин об этом уже предупрежден.

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