В 100 раз мощнее ракеты: в ГУР назвали угрозу применения РФ тактического ядерного оружия "очень высокой"

Ядерное оружие / Pixabay, ua.depositphotos.com

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - подчеркнул он в интервью The Guardian.

Скибицкий сообщил, что тактическое ядерное оружие примерно в 100 раз мощнее, чем ракеты, которые Россия до сих пор использовала против Украины.

Он также отметил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.

По его словам, после аннексии РФ оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

И Путин об этом уже предупрежден.

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