Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

Обычный кухонный ингредиент эффективно удаляет жир и пятна.

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Как помыть кастрюлю чайными пакетиками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что хорошо удаляет нагар с кастрюль

Как легко очистить грязные кастрюли

После приготовления на кастрюлях и сковородках может оставаться стойкий жир и пригоревшие остатки пищи, которые очень трудно отмыть.

Главред решил разобраться, как быстро очистить кастрюли от пригоревшей пищи.

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Как очистить грязные кастрюли

По словам экспертов по уборке, чайные пакетики особенно эффективны для удаления жира и пятен от еды с кастрюль - и они не стоят дорого, пишет express.co.uk.

Чай (особенно черный) является эффективным средством для чистки, поскольку он содержит танин, натуральное чистящее средство, которое может расщеплять и растворять жир, что значительно облегчает очистку кастрюль.

Рекомендуется замачивать кастрюли и сковородки в теплой воде, добавлять туда использованные чайные пакетики и оставлять на несколько часов.

Танины в чае расщепляют жир и размягчают любые пригоревшие остатки пищи, что значительно облегчает очистку с минимальным трением.

"Танины могут расщеплять жир и избавлять от прилипших остатков пищи и устойчивой грязи. Именно поэтому некоторые виды использованных чайных пакетиков являются лучшими средствами для удаления жира, чем другие - чем больше танинов, тем эффективнее будет средство. Например, черный чай имеет самую высокую концентрацию танинов, что делает его более подходящим средством для чистки кухни", - говорится в сообщении.

Эксперты также добавили, что чай обладает антибактериальными свойствами, то есть его можно использовать как дезинфицирующее средство.

Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

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