Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

Вы узнаете:
- Что хорошо удаляет нагар с кастрюль
- Как легко очистить грязные кастрюли
После приготовления на кастрюлях и сковородках может оставаться стойкий жир и пригоревшие остатки пищи, которые очень трудно отмыть.
Главред решил разобраться, как быстро очистить кастрюли от пригоревшей пищи.
Как очистить грязные кастрюли
По словам экспертов по уборке, чайные пакетики особенно эффективны для удаления жира и пятен от еды с кастрюль - и они не стоят дорого, пишет express.co.uk.
Чай (особенно черный) является эффективным средством для чистки, поскольку он содержит танин, натуральное чистящее средство, которое может расщеплять и растворять жир, что значительно облегчает очистку кастрюль.
Рекомендуется замачивать кастрюли и сковородки в теплой воде, добавлять туда использованные чайные пакетики и оставлять на несколько часов.
Танины в чае расщепляют жир и размягчают любые пригоревшие остатки пищи, что значительно облегчает очистку с минимальным трением.
"Танины могут расщеплять жир и избавлять от прилипших остатков пищи и устойчивой грязи. Именно поэтому некоторые виды использованных чайных пакетиков являются лучшими средствами для удаления жира, чем другие - чем больше танинов, тем эффективнее будет средство. Например, черный чай имеет самую высокую концентрацию танинов, что делает его более подходящим средством для чистки кухни", - говорится в сообщении.
Эксперты также добавили, что чай обладает антибактериальными свойствами, то есть его можно использовать как дезинфицирующее средство.
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