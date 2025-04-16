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"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

Алена Кюпели
16 апреля 2025, 10:03
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Леонид Агутин сообщил о том, что ему больно до слез, потому как приходится расставаться с близкими.
Леонид Агутин
Леонид Агутин рассказал неприятную правду / коллаж: Главред, фото: t.me/agutin_leonid

Кратко:

  • С кем собрался расставаться Агутин
  • Что его не устраивает

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, сделал неожиданное признание.

Так, как пишет пропагандистское издание Стархит, Агутин признался, что несколько лет страдал от алкоголизма и даже уличил в этом своих нескольких коллег.

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Леонид Агутин
Леонид Агутин / 7Дней

"Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие. Как лавировать между ними? Очень тяжело. Выступая на сцене, ты постоянно насильственным образом вытягиваешь из себя фермент удовольствия. И ты его получаешь, подсаживаешься на него. В Москве еще нормально, а как надо куда-то ехать на гастроли, человек не может этого не сделать (не выпить). А возраст уже такой, что нельзя", - рассказывает Агутин.

Леонид Агутин, Анжелика Варум
Леонид Агутин, Анжелика Варум / instagram.com/agutinleonid

По его словам, с такими артистами приходится расставаться. "До слез, но приходится расставаться с такими музыкантами. Мы взрослые люди. Уже не получится как в молодости: выпил — и только лучше. Человек потом играет плохо, стыдно за него становится", - говорит он.

К слову, о расставании Агутина с его женой-певицей Анжеликой Варум ходят слухи уже давно. Но пока что конкретной информации об этом нет.

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Главред ранее писал о том, что Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

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Кто такой Леонид Агутин

Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008).

По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов.

Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

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