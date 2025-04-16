Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Что нужно сделать 17 апреля до восхода солнца: традиции в Чистый четверг

Виталий Кирсанов
16 апреля 2025, 13:32
88
В Чистый четверг церковь вспоминает Тайную вечерю и предательство Иудой своего учителя.
Что нужно сделать 17 апреля до восхода солнца
Что нужно сделать 17 апреля до восхода солнца / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 апреля
  • Народные традиции и приметы на Чистый четверг
  • Именины и день ангела 17 апреля

По новоюлианскому календарю 17 апреля церковь в Украине чествует священномученика Симеона, епископа Персидского; мученика Адриана; мученика Агапита, папу Римского. Христиане обоих обрядов также встречают Чистый четверг. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 апреля

В Чистый четверг церковь вспоминает Тайную вечерю и предательство Иудой своего учителя. С этого дня начинается так называемое "пасхальное триденствие", которое охватывает четверг, пятницу и субботу Великой недели перед Пасхой.

видео дня

Священномученик Симеон был епископом Персидским и настоятелем всей христианской церкви в Персии в IV веке. Святой Симеон выступил против притеснений христиан персидским царем и отказался выполнять его приказы. За это его бросили в тюрьму, а затем казнили.

Святой мученик Адриан был убит язычниками в III веке за отказ приносить жертву языческим богам.

Святитель Агапит жил в конце V – в начале VI века. Верной службой и благочестивой жизнью заслужил избрание на престол Папы римского.

Народные традиции и приметы на Чистый четверг

Чистый четверг – особый день в народных традициях. Он олицетворяет не только христианские обычаи, но и давние украинские традиции славянских корней. Это день очищения не только от пыли и грязи, но и от грехов, от вины. У наших предков были особые ритуалы:

  • умыться самому и умыть детей до восхода солнца;
  • тщательно убрать в доме;
  • почистить хлев и конюшню;
  • навести порядок в огородах и садах;
  • подстричься и побриться;
  • вымыть дежу, в которой готовится хлеб.

На огородах собирали и сжигали прошлогодние листья и ботву. Этот обряд по верованиям обладал защитной силой и в огне сгорали зима, холод и всякая нечисть. Огонь нес очистительную силу.

Таким образом люди готовились к праздникам, не просто убирая, но и очищаясь от плохого прошлого. В праздник входили не только с чистыми подворьями, но и очищенными мыслями. Именно поэтому в первые дни Страстной недели люди обязательно шли исповедоваться.

Именно в четверг Иуда продал своего учителя за 30 серебренников. По народным представлениям, в этот день на землю вылезает всякая злая нечисть. Следует избегать пресмыкающихся и хорошо вымыться водой, чтобы освободиться от злых мыслей и намерений.

В карпатских регионах Чистый четверг называли Живым. Там разожженным огнем окуривали скот, также для очищения от злых духов.

Свечи, которые зажигали во время службы в церквях, несли домой и пытались сохранить огонь как можно дольше. Им также окуривали дом от нечистой силы. Также выжигали кресты на сволоке и в хлеву.

Следует заметить, что в Чистый четверг отмечается еще один важный народный праздник – Мертвецкая Пасха. Это Пасха мертвых. В этот день вспоминают умерших и посещают их могилы.

У славян на украинских землях существовал культ умерших, их чествование – обязательная особая традиция, которая прослеживается и теперь через тысячелетия.

Именины и день ангела 17 апреля

По церковному календарю 17 апреля именины празднуют Семен и Адриан.

Имя Семен происходит из древнееврейского языка и означает "услышанный Богом".

Адриан – латинское имя, что означало "житель Адриатического моря", то есть родом из Адриатики.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Пасха чистый четверг приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

14:02Фронт
Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

13:58Украина
План "9 мая": Гетьман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

План "9 мая": Гетьман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

13:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Последние новости

14:27

Дроны не могут заменить артиллерию: эксперт объяснил главную причину

14:27

В Украине пересчитали пенсии: где получают самые высокие выплаты

14:18

4 разрешения в месяц и дедлайн - 2 часа: в Украине ввели новые правила для водителей

14:02

Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

13:58

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
13:42

Российским гражданством и не пахнет: предательница Лорак обновила украинский паспорт

13:38

"Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии

13:32

Что нужно сделать 17 апреля до восхода солнца: традиции в Чистый четверг

13:25

УЕФА запретил минуту молчания: как Румыния поддержала Украину на поле

Реклама
13:24

План "9 мая": Гетьман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

13:00

Украинцам озвучили тарифы на газ и свет: сколько придется платить с 1 мая

12:53

Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

12:41

Впервые с февраля: в Украине подешевел популярный продукт

12:33

"Подземелье для пыток": мужчина обнаружил жуткую находку под своим домом

12:26

Цены в аптеках выросли, хотя должны были упасть: эксперт объяснил, кто выиграл

12:11

Как быстро избавиться от пятен от дезодоранта - 3 удивительных способа

11:49

Доллар продолжает лететь вниз: сколько стоит валюта в обменниках и банках

11:49

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Драконам - долги, Обезьянам - обиды

11:40

"Россия будет расширяться": есть ли риск вторжения РФ в страны БалтииВидео

11:17

Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

Реклама
11:12

Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых

11:07

Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции – Politico

11:04

Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW

10:45

Два продукта станут дешевле: эксперт сказал, что будет с ценами после Пасхи

10:40

Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали

10:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 апреля (обновляется)

10:35

Трескаются, гниют и опадают: как нельзя поливать томаты

10:34

Запускали ракеты по Сумам: дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ - СМИВидео

10:03

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

09:53

Гороскоп на завтра 17 апреля: Тельцам - прибыль, Близнецам - много радости

09:50

КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters

09:49

Цены пошли вверх перед Пасхой: в Украине дорожает популярный продукт

09:36

Актер-путинист "Сватов" превратился в старого деда

09:29

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

09:28

Путинист Иосиф Пригожин пошел против властей РФ - что произошло

09:18

Шестое чувство: 4 знака зодиака, которые имеют блестящую интуицию

09:00

Украинка из Дрогобыча стала "Мисс США-2025": как выглядит красоткаВидео

08:47

Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известноВидео

08:36

Евро или доллар: в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Как администрация Трампа поставлена в неловкое положение от интервью Зеленскогомнение

07:56

ВСУ восстановили позиции под Покровском, но ситуация напряженная – DeepState

07:45

"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

07:10

Где молоток: только люди с "орлиным зрением" смогут угадать за 5 секунд

06:53

Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушенияФото

06:10

Болтовня, хаос и очередной бред Трампамнение

06:05

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

05:50

Оптическая иллюзия: найдите зимние лыжи на летнем пляже за 5 секунд

05:31

Гости будут в восторге: рецепт быстрой и элегантной закуски на Пасху

05:10

У Трампа заговорили об экономическом партнерстве с РФ - что известно

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять