"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

В этом материале:
- Гороскоп для Украины на Пасху 2025
- Какие места в Украине стоит избегать на Пасху
- Какие 4 города страны в опасности
Обстрелы Украины в ближайшие дни перед Пасхой могут усилиться. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, нельзя допустить массового скопления людей.
"В ближайшие дни особенно уязвимы места с открытым пространством и массовым скоплением людей. Это касается всей Украины", - говорит астролог.
Астролог добавила, будьте внимательны, если идёте или планируете быть в следующих локациях:"
- большие открытые парковки
- торговые центры
- больницы
- церкви и монастыри
- детские площадки
- фермы, зоопарки
- парки и зоны отдыха
Какие города Украины под прицелом
"Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород - ближайшие дни требуют максимальной осознанности и бдительности. Ограничьте пребывание в местах скопления людей", - отметила астролог Вакулина.
Астролог добавила, что она предупреждает об опасности всю Украину.
"Зацепит там, где много открытых маршрутов и скоплений. Лучшее решение сейчас - выбирать уединение, тишину, избегать массовых мероприятий и суеты. Я не пугаю, я предупреждаю. Пусть всё пройдёт мимо. Пусть всё будет хорошо. Береги себя и близких!", - отметила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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