"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Гороскоп для Украины на неделю. Какие места могут быть в опасности рассказала Ангелина Вакулина.

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Гороскоп на Пасху для Украины - даты удара РФ / Коллаж Главред, фото pixabay

В этом материале:

Гороскоп для Украины на Пасху 2025

Какие места в Украине стоит избегать на Пасху

Какие 4 города страны в опасности

Обстрелы Украины в ближайшие дни перед Пасхой могут усилиться. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, нельзя допустить массового скопления людей.

"В ближайшие дни особенно уязвимы места с открытым пространством и массовым скоплением людей. Это касается всей Украины", - говорит астролог.

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Астролог добавила, будьте внимательны, если идёте или планируете быть в следующих локациях:"

большие открытые парковки

торговые центры

больницы

церкви и монастыри

детские площадки

фермы, зоопарки

парки и зоны отдыха

Какие города Украины под прицелом

"Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород - ближайшие дни требуют максимальной осознанности и бдительности. Ограничьте пребывание в местах скопления людей", - отметила астролог Вакулина.

Астролог добавила, что она предупреждает об опасности всю Украину.

"Зацепит там, где много открытых маршрутов и скоплений. Лучшее решение сейчас - выбирать уединение, тишину, избегать массовых мероприятий и суеты. Я не пугаю, я предупреждаю. Пусть всё пройдёт мимо. Пусть всё будет хорошо. Береги себя и близких!", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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