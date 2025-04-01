Пенсионеры получат прибавку в 2025 году: кому и на сколько повысят выплаты

С 1 апреля в Украине началась индексация пенсий для работающих пенсионеров, также повышение пенсий коснется тех, кто достиг определенного возраста.

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Надбавки и перерасчет пенсий с 1 апреля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

С 1 апреля в Украине проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров

Пенсии вырастут для 629 тыс. работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые не работают и имеют необходимый страховой стаж, могут получить надбавки

С 1 апреля в Украине проводится индексация пенсий для работающих пенсионеров. В то же время часть пенсионеров в 2025 году может рассчитывать на прибавку к выплатам. Об этом пишет издание На пенсии.

Согласно данным Министерства социальной политики, пенсии вырастут для 629 тыс. работающих пенсионеров. Доплаты за предыдущие месяцы (апрель-май) они получат в июне. Пенсии могут увеличиться на сумму от 333 грн до 562 грн, в зависимости от размера выплат и стажа.

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Надбавки к пенсии по возрасту

Надбавки начисляются неработающим пенсионерам, которые имеют необходимый страховой стаж. Размер доплаты в соответствии с возрастом:

Пенсионеры 65+ (стаж 35 лет у мужчин, 30 лет у женщин) получат доплату до 3 758 грн, если их пенсия меньше этой суммы.

Лица 80+ (стаж 25/20 лет) будут иметь аналогичную доплату до 3 758 грн, если пенсия не достигает этой суммы.

Лица 70-80 лет (стаж 35/30 лет) получат доплату до 3 613 грн, если не подпадают под условия для 65+.

Лица до 70 лет (стаж 35/30 лет или люди с инвалидностью I группы) будут иметь доплату до 3 323 грн.

Другие неработающие пенсионеры получат доплату до 3 038 грн, если пенсия не достигает этой суммы.

Если у пенсионера страховой стаж меньше 35/30 лет, доплата рассчитывается пропорционально. Лица 75-80 лет с минимальным стажем 25/20 лет получат не менее 3 613 грн пенсии.

Надбавка для пенсионеров от 70 лет

Пенсионеры старше 70 лет также могут получить компенсационные выплаты, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер надбавки:

70-74 года - доплата 300 грн,

75-79 лет - доплата 456 грн,

80+ лет - доплата 570 грн.

Эти выплаты начисляются автоматически. Поэтому пенсионерам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

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Выплата пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет автоматический перерасчет пенсий для тех, кто после предыдущего перерасчета продолжал работать и приобрел 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта. Также пенсии пересчитают для тех, кто отработал менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или предыдущего перерасчета.

Самая маленькая пенсия в Украине - социальная, ее могут получить люди без достаточного стажа работы или те, кто не работал. Ее размер равен минимальному прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 2 361 грн. Эта пенсия доступна с 65 лет.

Кроме этого, украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами, планируют повысить выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который расширяет право на доплаты для ВПЛ, проживающих в горных регионах.

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