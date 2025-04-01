"Я боюсь": Кошевой рассказал, как сбросил восемь килограмм

Евгений Кошевой поделился своим похудением и даже рассказал, чего боится.

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Евгений Кошевой рассказал о похудении / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Кратко:

Кошевой рассказал о походе к диетологу

Какими советами он воспользовался

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой, который недавно появился на премьере фильма "раша гудбай", признался в том, что похудел на целых 8 килограмм.

В интервью для Славы Демина, юморист рассказал, что его привычки изменил диетолог, благодаря которому Кошевой теперь стал завтракать и делать акцент на более полезные и питательные продукты.

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Евгений Кошевой с женой / фото: instagram.com, Ксения Кошевая

"После какого-то похода, который мне подарил друг, к диетологу… Она наставила меня на такой путь, на котором можно было и завтракать, и ходить в спортзал. Кстати, в спортзал мы ходили и до этого, но правильное питание — это все же одна из самых больших составляющих того, как может выглядеть человек", — поделился артист.

Евгений Кошевой сходил к диетологу / Скриншот YouTube

По словам Евгения, он точно не знает, сколько весит, ведь боится становиться на весы. По его словам, он опасается того, что встав на весы не увидит желаемого результата.

Евгений Кошевой с младшей дочкой / Фото Instagram/yalta_k

"Я не взвешиваюсь. Я боюсь. Психологически боюсь, думаю: "А вдруг я остался на таком же месте?". Нет, я не взвешиваюсь, я вижу просто людей, которые заходят в спортзал и становятся сразу на весы, а я думаю: "Нет, я не такой", — признался Кошевой.

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Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95".

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Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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