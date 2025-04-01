Что нужно Украине для вступления в ЕС: в Раде назвали секрет успеха Польши

Украине для вступления в Евросоюз до 2029 года нужно принять от 500 до 700 законов и адаптировать их к системе европейского права, сказал Корниенко.

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В Раде раскрыли секрет успешного вступления Польши в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Корниенко:

Украина должна принять до 700 законов для вступления в ЕС

Успех Польши объясняется отсрочкой принятия ряда норм

Ключевой вызов для Украины на пути в ЕС - способность общин

Для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки. Если цель - быть готовыми к 2029 году, эти изменения должны быть внедрены до этого времени. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время общения с медиа на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", сообщает корреспондент Главреда.

Он отметил, что уже в начале - в середине 2025 года нужно разработать, согласовать и адаптировать эти законы в соответствии с европейским правом.

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"Нужно также скомуницировать их с обществом, экспертными средами. Плюс, конечно, это, наверное, не является прямым мандатом этой или любой другой программы - это наше дело. Но мы с помощью коллег будем всегда добавлять и политическое измерение к переговорам, например, по отсрочке и транзитным периодам или поддержке тех или иных реформ", - сказал он.

Корниенко отметил, что одним из факторов успешного вступления Польши в ЕС была отсрочка внедрения ряда норм, в частности по реформе аграрного сектора.

По его словам, Украина осознает масштабные вызовы, связанные с войной, состоянием экономики и инфраструктуры. Очевидно, что некоторые требования не могут быть введены немедленно, ведь европейское регулирование предусматривает высокие стандарты качества пищевых продуктов, экологии, чистоты воздуха и воды. В то же время ЕС будет оказывать поддержку Украине и ее ключевым отраслям.

"Есть политика сплоченности, политика развития сельских территорий. Мы надеемся участвовать в этих программах. Мы уже участвуем в политике сплоченности по региональным проектам. Мы адаптировали и ратифицировали несколько соглашений Interreg, которые дают возможность нашим общинам соревноваться за общий бюджет. Он уже сейчас в Европейском Союзе составляет несколько сотен миллиардов евро. Это очень большие средства", - подчеркнул заместитель председателя ВРУ.

Корниенко подчеркнул, что одним из ключевых вызовов является способность общин. По его словам, ведется активная работа над их обучением как со стороны Украины, так и международных партнеров. Уже реализуются проекты при поддержке Эстонии, Литвы и Дании, направленные на то, чтобы помочь громадам осваивать процесс подачи заявок на финансирование, получение средств и дальнейшую реализацию проектов.

"Ведь, в отличие от общепринятого мнения, что европейские деньги - это не только конференции или круглые столы, на самом деле это - водопровод в громаде, дорога, кольцевой автобусный маршрут, школьные автобусы для сельских школ, освещение, создание рабочих мест, поддержка бизнеса, кооперативы и т.д.", - резюмировал он.

Какие страны и когда стали членами ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что благодаря проведенным реформам Украина может стать членом Евросоюза еще до 2032 года. Такое мнение он высказал во время дискуссии, посвященной 68-й годовщине подписания Римских договоров, которые заложили основу для создания ЕС.

В то же время страны Европы призывают Брюссель представить четкий план по ускорению евроинтеграции Украины. Как сообщает Politico, дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к руководству ЕС с призывом предоставить конкретные предложения по активному продвижению процесса вступления.

Однако Венгрия продолжает блокировать начало официальных переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом 17 марта во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

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Что известно об Александре Корниенко Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель с неформальным образованием. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года.

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