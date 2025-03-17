'Наш давний друг и союзник': какая страна блокирует вступление Украины в ЕС

Решение об открытии кластеров переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз блокируется венгерской стороной, отметил глава МИД Польши.

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В Польше назвали страну, которая блокирует вступление Украины в Евросоюз / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Сикорский:

Венгрия блокирует вступление начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ходе заседания Совета министров ЕС по иностранным вопросам шла активная дискуссия по Украине

Венгрия продолжает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом в понедельник в Брюсселе во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Onet.

"Как председательство, мы чувствуем особую ответственность за это (начало переговоров о членстве Украины - ред.). Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно и два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и некогда союзник - Венгрия", - отметил Сикорский. видео дня

Он отметил, что во время встречи шла активная дискуссия о том, что решение о старте переговоров должно основываться на выполнении критериев, а не на двусторонних вопросах.

Сикорский также призвал польскую оппозицию, которая поддерживает тесные идеологические связи с правительством Виктора Орбана, использовать свое влияние и убедить венгерские власти разблокировать процесс.

Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны смогут выразить свою позицию относительно вступления Украины в Европейский Союз путем голосования. Об этом сообщает Politico.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить процесс евроинтеграции Украины и предложил установить конкретный срок ее вступления в ЕС - 1 января 2030 года. Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine), который состоялся 24 февраля.

Орбан, в свою очередь, высказался против членства Украины в ЕС в нынешних условиях. В эфире венгерского Radio Kossuth он отметил, что ситуация не позволяет Украине стать частью Евросоюза, а её вступление может иметь негативные последствия для экономики Венгрии.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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