Многие страны готовы отправить своих миротворцев в Украину - британские власти

Отправку миротворцев инициировали британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон.

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Многие страны готовы отправить своих миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Кратко:

Возможности вклада будут разными, но это будут значительные силы

РФ категорически против отправки военных из стран НАТО в Украину

Более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. Об этом заявил журналистам спикер британского премьер-министра, пишет Sky News.

"Возможности вклада будут разными, но это будут значительные силы, поскольку значительное количество стран предоставит войска, а большая группа сделает вклад другими способами", - заявил он. видео дня

Спикер не сказал, какие именно страны согласились стать частью миротворческих сил, отправку которых инициировали британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон.

Как отмечает издание, Россия неоднократно заявляла, что выступает категорически против отправки военных из стран НАТО в Украину. Журналисты спросили представителя Стармера, позволят ли британским войскам, размещенным в Украине, открывать огонь в ответ, если их обстреляют.

"Стоит помнить, что Россия не спрашивала Украину, когда она разворачивала войска. У нас продолжаются совещания по оперативному планированию", - заявил на это спикер.

Он также сказал, что не знает, присоединятся ли США к коалиции, но сказал, что Великобритания проводит "регулярные дискуссии с нашими американскими коллегами".

По данным Sky News, в субботу состоялась видеоконференция, посвященная вопросам послевоенных гарантий Украине, в частности отправки миротворцев. В этих дистанционных переговорах приняли участие лидеры Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Турции, Украины и Великобритании. Также к видеоконференции присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Антонио Коста.

Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили намерение присоединиться к коалиции по размещению войск в Украине.

При этом европейские армии не будут принимать непосредственного участия в войне против России. Миротворческие подразделения могут быть развернуты, однако, как показывает опыт, такие меры не всегда дают желаемые результаты. В случае нового нападения противника миротворцы могут просто оставить позиции. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В то же время Австралия поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова рассмотреть возможность направления своих военных в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, сообщает Bloomberg.

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