"Эхо сложных времен": Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Могилевская рассказала про свое особенное место силы.

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Наталья Могилевская новости - как певица выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Краткое содержание:

Певица рассказала про место силы, к которому она любит возвращаться

Могилевская показала, как выглядит без макияжа сейчас

В августе украинская певица Наталья Могилевская отпразднует юбилей - 50 лет. К особенному дню артистка готовится с особенной тщательностью.

Она уже начала усердную работу над своим телом, однако и про духовное обогащение артистка не забывает. На днях ей удалось посетить одно из своих мест силы - остров Хортица. С большой чувственностью и уважением Могилевская описала в Instagram свое путешествие.

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"Я снова на Хортице. В последний раз, когда была здесь, почувствовала, что мне нужно вернуться. Это мое место силы. Каждый раз, когда я в Запорожье, прихожу сюда - наполниться энергией, помолиться, помедитировать. Здесь чувствуется что-то особенное... Сила украинской земли. Казацкая Сечь. Сила свободного духа, который веками живет здесь. И в то же время - эхо сложных времен", - написала певица.

Наталья Могилевская новости - как певица выглядит без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская также опубликовала серию фотографий, для который снялась без макияжа - в темных брюках и клетчатом пальто она восседала среди камней и деревьев, наполняясь силой природы. В комментариях поклонники отмечают, что естественность певицы вдохновляет их.

Наталья Могилевская новости - как певица выглядит без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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