"Эхо сложных времен": Наталья Могилевская показала лицо без макияжа

Краткое содержание:
- Певица рассказала про место силы, к которому она любит возвращаться
- Могилевская показала, как выглядит без макияжа сейчас
В августе украинская певица Наталья Могилевская отпразднует юбилей - 50 лет. К особенному дню артистка готовится с особенной тщательностью.
Она уже начала усердную работу над своим телом, однако и про духовное обогащение артистка не забывает. На днях ей удалось посетить одно из своих мест силы - остров Хортица. С большой чувственностью и уважением Могилевская описала в Instagram свое путешествие.
"Я снова на Хортице. В последний раз, когда была здесь, почувствовала, что мне нужно вернуться. Это мое место силы. Каждый раз, когда я в Запорожье, прихожу сюда - наполниться энергией, помолиться, помедитировать. Здесь чувствуется что-то особенное... Сила украинской земли. Казацкая Сечь. Сила свободного духа, который веками живет здесь. И в то же время - эхо сложных времен", - написала певица.
Наталья Могилевская также опубликовала серию фотографий, для который снялась без макияжа - в темных брюках и клетчатом пальто она восседала среди камней и деревьев, наполняясь силой природы. В комментариях поклонники отмечают, что естественность певицы вдохновляет их.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что впервые за 2.5 года шеф-повар Эктор Хименес-Браво покинул Украину. Звезда проекта "МастерШеф" признался, где находится сейчас.
Также " в строй" после серьезной болезни вернулась Ирина Билык. Украинская певица обратилась к поклонникам с важным сообщением о том, когда она сможет вновь выступать.
Читайте также:
- "Меня понесло": жена Евгения Кошевого заговорила о разводе и ссорах в браке
- "Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор
- Звезда украинского стендапа родила первенца - детали
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред