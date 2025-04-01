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Почему 2 апреля нельзя обижаться и унывать: церковный праздник, приметы

Виталий Кирсанов
1 апреля 2025, 19:49
78
В церковный праздник 2 апреля нельзя сквернословить и вступать в какие-либо словесные перепалки.
Почему 2 апреля нельзя обижаться и унывать
Почему 2 апреля нельзя обижаться и унывать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, uapc.te

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 апреля
  • О чем говорят приметы на 2 апреля
  • Что можно и нельзя делать 2 апреля

В среду, 2 апреля, православная церковь Украины чествует преподобного Тита Чудотворца, мучеников Амфиана и Едесия и мученика Поликарпа Александрийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 апреля

Преподобный Тит Чудотворец родился недалеко от Константинополя в Студийском монастыре в IX веке. С детства ревностно соблюдал пост и молитву. За это был наделен даром исцеления. Святой отличился своим противостоянием иконоборческой ереси. Несмотря на приказы императора уничтожить иконы, преподобный сохранил христианские святыни. Тит Чудотворец дожил до глубокой старости.

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Святые мученики Амфиан и Едесий были родными братьями. Получив хорошее образование, братья оставили родной дом и состояние, чтобы посвятить свою жизнь Господу. Братья присоединились к христианам в Кесарии Палестинской. Но впоследствии юноши были арестованы вместе с другими христианами и приговорены к мученической смерти.

Святой Поликарп был христианином и выступил против императора Максимиана и его преследовании христиан Александрии. Мученик сам пошел на страдания за Христа, после пыток был усечен мечом.

О чем говорят приметы на 2 апреля

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

  • небо ясное и погода хорошая - будет теплое и урожайное лето;
  • сильное половодье - к богатому урожаю;
  • голуби воркуют - к теплу;
  • стаи ворон и галок в небе - быть непогоде, а если грачи разлетаются - приближается дождь.

В народе 2 апреля - праздник Тит, Тит Ледолом, который прозвали так потому, что в старину в это время окончательно сходил лед на реках и прудах.

Что нельзя делать 2 апреля

В церковный праздник 2 апреля нельзя сквернословить, вступать в какие-либо словесные перепалки, а также сплетничать, обижаться, унывать и отказывать в помощи. Церковь порицает лень, ложь, жадность и зависть.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня следует придерживаться сухоядения. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: думать о плохом, чтобы не привлечь неудачи и беды, тем, кто занимается торговлей, не стоит отдыхать - можно потерять прибыль.

Что можно делать 2 апреля

В православный праздник 2 апреля обращаются к преподобному Титу, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся об исцелении от различных недугов, а также в семейных нуждах.

По народным поверьям этот день следует провести день в хорошем расположении духа - тогда уйдут все проблемы. Торговцам сегодня нужно пожертвовать часть заработанного на благотворительность или отнести в церковь - тогда весь год будет хорошая прибыль.

Кто отмечает день ангела 2 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Поликарп, Тит.

По старому стилю день ангела у Александры, Василия, Виктора, Виссариона, Германа, Ивана, Клавдии, Максима, Марии, Мирона, Никиты, Прасковьи, Светланы, Севастьяна, Сергея, Ульяны.

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