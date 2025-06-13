Цены на хлеб подскочат: украинцам назвали причину скорого подорожания

Все участники рынка хотят сохранить текущий уровень производства, говорит Родион Рыбчинский.

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В Украине прогнозируют подорожание хлеба / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Повышение цен на хлеб коснется лишь отдельных его видов

Рост цен на хлеб сдерживается политикой торговых сетей

В Украине возможно повышение цен на хлеб, но это коснется лишь отдельных его видов — тех, в составе которых присутствует ржаная мука, сообщил Родион Рыбчинский, директор Союза Мукомолы Украины.

Такие сорта составляют примерно 15–20% всего хлебного рынка, подчеркнул он в эфире Украинского радио.

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По его словам, рост цен сдерживается политикой торговых сетей, которые стараются не допускать повышения более чем на 5%. Соответственно, если подорожание и произойдёт, то незначительное — в пределах этих 5%.

Рыбчинский также отметил, что в случае привлекательных цен на рожь, сельхозпроизводители с высокой вероятностью увеличат её посевы уже этой осенью, ориентируясь на урожай следующего года.

/ Главред

Производители муки и хлеба, по его словам, заинтересованы в стабильности объёмов рынка.

"Все участники рынка хотят сохранить текущий уровень производства. Иногда это возможно за счёт того, чтобы слегка повысить цену на один сорт хлеба, например на 5%, а на другой — всего на 3%. Это позволяет выровнять доходность и компенсировать затраты без убытков", — объяснил Рыбчинский.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

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Что такое хлеб? Хлеб — хлебобулочное изделие, получаемое путем выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия."

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