Не только овощной салат: бомбические варианты, что можно сделать из редиса

Вы узнаете:
- Можно ли жарить редиску
- Что кроме салата можно приготовить из редиса
Редиска - летний овощ, который содержит много полезных веществ. Но большинство хозяек или добавляют его в салат, или делают битую редиску. Украинский повар Евгений Клопотенко на собственном YouTube-канале рассказал, как еще можно вкусно приготовить этот овощ.
Главред узнал, что редиску можно попробовать в жареном виде. Для этого нужно взять 400 граммов овоща, отрезать от каждой редиски верхушки и нижнюю часть, после чего разрезать ее пополам.
Далее остается обжарить редиску на разогретой сковороде с 20 граммами сливочным маслом в течение 2-3 мин, посолить блюдо и сбрызнуть соком лимона.
Еще один вариант приготовления редиса - это ферментация. После срезания кончиков редиса его нужно выложить в банку, туда же бросить зубчики чеснока. Далее в 1 литре воды надо растворить 30 граммов соды и добавить полученную жидкость в банку с редисом. Для ферментации редиску нужно оставить на 5-7 дней.
Еще один интересный вариант, который предлагает Клопотенко - пирог с редисом. Для него понадобятся такие ингредиенты:
- Редиска 600г
- Тесто листовое 500г
- Масло 20г
- Мед 2 ст.л.
- Соевый соус 2 ст. л.
- Яйцо 1 шт.
Размороженное тесто нужно сложить вдвое и немного раскатать. Параллельно нужно подготовить редиску, а именно обжарить на сковороде с соевым соусом и медом в течение 15 минут. Когда начинка будет готова, ее выкладываем на сформированное тесто и защипываем его края. Сверху пирог перед запеканием смазываем желтком, после чего ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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