Не только овощной салат: бомбические варианты, что можно сделать из редиса

Шеф-повар поделился несколькими идеями оригинальных блюд из редиса.

https://glavred.info/life/ne-tolko-ovoshchnoy-salat-bombicheskie-varianty-chto-mozhno-sdelat-iz-redisa-10673105.html Ссылка скопирована

Что приготовить из редиса / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли жарить редиску

Что кроме салата можно приготовить из редиса

Редиска - летний овощ, который содержит много полезных веществ. Но большинство хозяек или добавляют его в салат, или делают битую редиску. Украинский повар Евгений Клопотенко на собственном YouTube-канале рассказал, как еще можно вкусно приготовить этот овощ.

Главред узнал, что редиску можно попробовать в жареном виде. Для этого нужно взять 400 граммов овоща, отрезать от каждой редиски верхушки и нижнюю часть, после чего разрезать ее пополам.

видео дня

Далее остается обжарить редиску на разогретой сковороде с 20 граммами сливочным маслом в течение 2-3 мин, посолить блюдо и сбрызнуть соком лимона.

Еще один вариант приготовления редиса - это ферментация. После срезания кончиков редиса его нужно выложить в банку, туда же бросить зубчики чеснока. Далее в 1 литре воды надо растворить 30 граммов соды и добавить полученную жидкость в банку с редисом. Для ферментации редиску нужно оставить на 5-7 дней.

Еще один интересный вариант, который предлагает Клопотенко - пирог с редисом. Для него понадобятся такие ингредиенты:

Редиска 600г

Тесто листовое 500г

Масло 20г

Мед 2 ст.л.

Соевый соус 2 ст. л.

Яйцо 1 шт.

Размороженное тесто нужно сложить вдвое и немного раскатать. Параллельно нужно подготовить редиску, а именно обжарить на сковороде с соевым соусом и медом в течение 15 минут. Когда начинка будет готова, ее выкладываем на сформированное тесто и защипываем его края. Сверху пирог перед запеканием смазываем желтком, после чего ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Читайте также:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред