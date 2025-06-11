Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

Простой и быстрый рецепт идеального чесночного масла.

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Ароматное чесночное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Хлеб с маслом - любимый перекус многих. Но этот можно сделать более интересным и насыщенным вкусом. Для этого можно сделать в домашних условиях чесночное масло.

Главред выяснил, что для этого нужно всего два ингредиента и минимум времени. Рецептом идеального чесночного масла в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

Чесночное масло - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Чеснок

Оливковое или подсолнечное масло

Чтобы приготовить чесночное масло нужно взять несколько головок чеснока, почистить их и разделить на зубчики. Количество чеснока нужно рассчитывать в зависимости от того, сколько масла вы хотите получить.

Далее его нужно поместить в чашу блендера и залить или оливковым, или подсолнечным маслом так, чтобы оно покрывало все зубчики чеснока. Последним шагом нужно взбивать чеснок с маслом до однородной консистенции.

Полученное чесночное масло после приготовления следует хранить в холодильнике. Использовать его можно для жарки, вместо основы для соусов, вместо обычного масла в салатах и пастах, ну и конечно вместо сливочного масла в бутербродах.

Смотрите видео, как приготовить чесночное масло:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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