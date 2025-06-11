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Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

Анна Косик
11 июня 2025, 04:57
196
Простой и быстрый рецепт идеального чесночного масла.
Время приготоления Время приготовления: 3 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 1 минут
Порции Порции 30 порции
Кухня Кухня Интернациональная
чесночное масло, хлеб с маслом
Ароматное чесночное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Хлеб с маслом - любимый перекус многих. Но этот можно сделать более интересным и насыщенным вкусом. Для этого можно сделать в домашних условиях чесночное масло.

Главред выяснил, что для этого нужно всего два ингредиента и минимум времени. Рецептом идеального чесночного масла в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

Чесночное масло - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Чеснок
  • Оливковое или подсолнечное масло

Чтобы приготовить чесночное масло нужно взять несколько головок чеснока, почистить их и разделить на зубчики. Количество чеснока нужно рассчитывать в зависимости от того, сколько масла вы хотите получить.

Далее его нужно поместить в чашу блендера и залить или оливковым, или подсолнечным маслом так, чтобы оно покрывало все зубчики чеснока. Последним шагом нужно взбивать чеснок с маслом до однородной консистенции.

Полученное чесночное масло после приготовления следует хранить в холодильнике. Использовать его можно для жарки, вместо основы для соусов, вместо обычного масла в салатах и пастах, ну и конечно вместо сливочного масла в бутербродах.

Смотрите видео, как приготовить чесночное масло:

@dianagologovets ? где использовать такое масло: Для салатов и пасты - вместо обычного масла или сливочного масла, полей блюдо как соус - получаешь нежный чесночный аромат. Например, в пасте с зелеными овощами это буквально магия! - На хлеб или тосты - быстрая и аппетитная закуска: просто смажь на горячую булочку - Для жарки - обжарь на нем овощи, морепродукты или рис: аромат становится более насыщенным и глубоким - Как основа для соусов или маринадов - прекрасно подходит к мясу, рыбе, салатам, соусам. #лайфхак#готовки#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#якприготовить#полезныесоветы #советыдлядома#рецепт#пп#полезно#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets

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Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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рецепт рецепты сливочное масло
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