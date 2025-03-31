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1 апреля нельзя злословить и развлекаться: какой церковный праздник, приметы

Виталий Кирсанов
31 марта 2025, 14:58
58
Святую Марию Египетскую в народе считали покровительницей семейного очага и образцом духовности.
1 апреля нельзя злословить и развлекаться
1 апреля нельзя злословить и развлекаться / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 апреля
  • Народные традиции и приметы на 1 апреля
  • Что можно и нельзя делать 1 апреля

По церковному календарю завтра, 1 апреля, праздник преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия Киево-Печерского, преподобного Макария – игумена Пеликитской обители. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 апреля

Мария Египетская – великая святая, очень почитаемая в православии. Девушка родилась в Египте и вела довольно развратную жизнь. Но, посетив храм в Иерусалиме, уверовала в Бога и отправилась в пустыню, чтобы в посте и молитве искупить свои грехи. Отшельница провела в уединении 48 лет и умерла в 421 году.

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Геронтий Киево-Печерский – подвижник Киево-Печерского монастыря. Его мощи хранятся в Дальних пещерах. Преподобного почитают как святого канонарха, то есть покровителя церковных певчих. Исторические записи свидетельствуют, что в канонархи посвящали еще до подросткового возраста.

Преподобный Макарий родился в Царьграде. После потери родителей пошел служить господу в Пеликитскую обитель в Вифинии. Позже был избран игуменом этого монастыря. Во времена иконоборчества был приговорен к ссылке на остров Афусия. Там и умер в 830 году.

Народные традиции и приметы на 1 апреля

Святую Марию Египетскую в народе считали покровительницей семейного очага и образцом духовности. Верили, что святая может помочь замужним женщинам вернуть женское счастье. К ней молились, чтобы преодолеть искушения и трудности в браке.

Приметы 1 апреля связаны с наблюдениями за погодой:

  • синие облака указывают на хороший урожай летом;
  • обильный дождь в этот день предвещает хороший сенокос;
  • если слышно гром, лето будет теплым и ясным;
  • если погода сырая – будет много грибов летом;
  • пчелы кружат возле улья – к ранней весне.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку длится Великий пост. Запрещено употреблять алкоголь, ссориться и злословить. Также нельзя развлекаться и устраивать застолье.

В этот день не рекомендуют планировать важные дела, лучше провести его в тишине и молитве.

Именины и день ангела 1 апреля

Завтра свои именины празднуют Макар и Мария.

Имя Мария происходит из иврита и означает "величественная" и "возвышенная". Макар происходит из древнегреческого и трактуется как "благословенный" и "блаженный".

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