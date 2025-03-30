Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

Хорошей приметой считалось купить какие-то новые вещи 31 марта.

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31 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 31 марта

Народные приметы

Что нельзя делать 31 марта

31 марта православная церковь Украины чествует священномученика Ипатия Гангрского, преподобного чудотворца Ипатия Киево-Печерского, преподобного Аполлония Египетского. В этот день начинается пятая неделя Великого поста, предшествующего Пасхе. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 марта

Священномученик Ипатий был епископом в Ганграх и прославился своим даром чудотворения и исцеления. Святой умер мученической смертью, когда на него напали последователи церковных раскольников. Скрытое убийцами тело нашли и похоронили архипастыря с почестями.

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Целитель Ипатий был монахом Киево-Печерского монастыря. Мощи его хранятся в Дальних пещерах. Ипатий очень много постился и молился и отличился своим даром исцелять больных.

Преподобный Аполлоний жил в Египте и еще юношей удалился в пустыню вести уединенную жизнь. За 14 лет отшельничества основал обитель, к которой присоединилось около 500 монахов. Святой многих язычников из ближних сел обратил в христианство.

Народные приметы

Хорошей приметой считалось купить какие-то новые вещи 31 марта, ведь древние славяне называли Ипатия защитником от нечистоты и несогласия.

В этот день было принято разводить на огородах костер. В народе верили, что это придаст земле плодородия и защитит будущий урожай. По обряду в пламя бросали старый хлам. И обязательным было сжечь хотя бы что-то, это должно было очистить жилище от нечисти и уберечь от пожара.

31 марта называли День Ипатия Чудотворца. Его считали покровителем будущих матерей. Ему молились и просили о потомстве, легкой беременности и легких родах.

Теплая погода в этот день означает жаркое лето и хороший урожай.

Что нельзя делать 31 марта

Запрещено спорить и ругаться. Нельзя пить алкогольные напитки. Следует соблюдать пост и не употреблять пищу животного происхождения. Нельзя очень громко развлекаться и устраивать громкие праздники.

В народе считалось, что 31 марта нельзя ходить в гости. Люди верили, что так потеряют свою удачу. Поэтому оставались дома и проводили время с семьей в домашних делах.

Именины и день ангела 31 марта

По новоюлианскому календарю 31 марта в Украине отмечаются именины Ипатия, Аполлония, Вениамина и Марии.

Ипатий с греческого означает "самый высокий". Аполлоний происходит от имени бога солнца, мудрости и искусства в греческой мифологии. Вениамин происходит из иврита и значит "сын правой руки". Мария также имеет еврейское происхождение и трактуется как "величественная" и "стойкая".

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