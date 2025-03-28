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Почему 29 марта нельзя шить и стирать: какой церковный праздник, приметы

Виталий Кирсанов
28 марта 2025, 14:20
22
В родительскую субботу, 29 марта, запрещено плохо говорить об ушедших и поминать алкоголем.
29 марта нельзя шить и стирать
29 марта нельзя шить и стирать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник завтра, 29 марта
  • О чем говорят приметы на 29 марта
  • Что можно и нельзя делать 29 марта

В субботу, 29 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует священномучеников епископа Марка, диакона Кирилла и других; преподобного Иоанна Отшельника; святителя Евстафия Вифинийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник завтра, 29 марта

Священномученик Марк преследовался императором во времена гонений христиан в четвертом веке. Узнав, что многих арестовывают и пытают в его поисках, святой сам пошел к правителю. Старый епископ был подвергнут страшным мучениям, но словно не замечал их. Его крепкая вера побудила и других покреститься.

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Диакон Кирилл уничтожил много языческих идолов при правлении Константина Великого. Когда же императором стал Юлиан Отступник, снова начались преследования христиан, и святой Кирилл был убит. В то же время язычники замучили большое количество христиан в городах Аскалон и Газа.

Преподобный Иоанн Отшельник решил вести уединенную жизнь. Он нашел пустой колодец и много лет провел в нем в постоянной молитве. Умер в четвертом столетии.

Святитель Евстафий был ревностным монахом и за это стал епископом города Вифинии в Малой Азии. Во времена иконоборчества был заключен и отправлен в ссылку, где годами терпел жестокие побои и голод. Умер святой в девятом веке.

На 29 марта выпадает четвертая суббота Великого поста. По православным традициям это поминальная суббота. Принято молиться за умерших родственников и нести в церковь панихиду.

О чем говорят приметы на 29 марта

В народном календаре 29 марта - праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с ней:

  • много сока в березе - будут заморозки;
  • береза позеленела - через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель;
  • если в этот день гром - лето будет холодным;гуси прилетели - скоро будет тепло;
  • сильный ливень в этот день - будет хороший урожай овса.

29 марта принято собирать березовый сок.

Что нельзя делать 29 марта

В церковный праздник 29 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Нельзя злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи, милостыне.

В родительскую субботу запрещено плохо говорить об ушедших, поминать алкоголем, устраивать пышные поминальные гулянья, а также оставлять на могилках еду и спиртное.

По народным поверьям в этот день запрещено рубить и пилить деревья, а также разжигать костры - это считается грехом. Также не следует стирать, шить, заниматься рукоделием.

Что можно делать 29 марта

В православный праздник обращаются к святогму Марку - просят духовных и физических сил в тяжелые времена, молятся о заступничестве, укреплении веры, защите от зла ведомого и неведомого.

Хорошо в этот день пойти в церковь, поставить свечу за упокой тех, кого уже нет, помолиться - наша молитва помогает искупить грехи ушедших.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, можно есть горячие блюда с маслом. Соблюдая пост, важно помнить, что это - это не диета, ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Кто отмечает день ангела 29 марта

День ангела по церковному календарю отмечают Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

По старому стилю именины у Ивана, Павла, Юлиана, Емельяна, Трофима, Александра, Романа, Дениса.

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