28 марта нельзя выворачивать карманы: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 28 марта
- О чем говорят приметы на 28 марта
- Что можно и нельзя делать 28 марта
Сегодня, 28 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует преподобного Иллариона Нового Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца Триглийского, мученика Бояна – князя Болгарского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 28 марта
Преподобный Евстратий родился в Киеве в зажиточной семье в XI веке. Юноша избрал монашескую жизнь раздав свое наследство нищим. Многие годы Евстратий провел в Печерском монастыре. Пока не напали поляне на Киев, тогда монаха вместе с другими отвезли в Корсунь и отдали в рабство хозяину не христианину.
Хозяин заставлял своих рабов отречься от Христа и поэтому морил голодом. Многие рабы умерли, а Евстратий, имея привычку поститься, выжил. Тогда его распяли на кресте, а хозяин собственноручно проткнул святого копьем. Мощи преподобного Евстратия хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Преподобный Илларион Новый за монашеские подвиги и ревностное служение Господу был назначен игуменом Пеликитского монастыря. В 754 году во время иконоборчества в монастырь ворвались воины. Иллариона убили вместе со многими другими монахами. Преподобный оставил после себя духовные произведения и наставления.
Преподобный Стефан Чудотворец с ранней юности служил Господу и за верность был поставлен настоятелем Триглийского монастыря. Во времена иконоборчества игумена арестовали и отправили в тюрьму. Вскоре святой умер от истощения и болезней.
Болгарский князь Боян считается первым болгарским святым. Боян был родным братом правителя хана Маламира. Но его брат не разделял веры во Христа и требовал от Бояна отречься от Бога. За отказ хан приказал казнить брата. Мученик Боян почитается всеми православными.
О чем говорят приметы на 28 марта
В народе 28 марта - праздник Иларионов день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:
- туман с утра - будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков;
- гром слышен - ждите затяжных дождей;
- дождь пошел - к урожайному году;
- сороки сидят на верхушках деревьев - скоро потеплеет.
В этот день наблюдают за закатом солнца - если оно большое и красное, то завтра будет ясно, а также собирают цветы мать-и-мачехи.
Что нельзя делать 28 марта
В церковный праздник 28 марта, как и в любой другой день, церковь порицает ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Не следует злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: думать о плохом - все помыслы должны быть чисты, иначе можно притянуть к себе недоброе. Также, согласно поверьям, нельзя в этот день выворачивать карманы - это к нищете.
Что можно делать 28 марта
В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Илариону, как к ходатаю за нас перед Богом - просят исцеления от тяжелых недугов, считается, что святой помогает избавиться от слепоты и при плохом зрении, а также защищает от всего недоброго.
Кто отмечает день ангела 28 марта
День ангела сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.
По старому стилю именины у Венедикта, Ростислава, Михаила и Феодосия.
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