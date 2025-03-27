27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 27 марта
- Народные приметы
- Что нельзя делать 27 марта
По новому церковному календарю 27 марта в Украине церковь отмечает мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна прозорливого Египетского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 марта
Мученица Матрона была служанкой знатной еврейки в городе Фессалоники. Когда другие слуги донесли, что Матрона тайно посещает христианскую церковь, хозяйка велела пытать, а затем убить девушку. Несмотря на пытки, девушка не отреклась от своей веры. В начале IV века в Фессалониках построили храм в честь святой Матроны.
Святые мученики Мануил и Феодосий пострадали за христианское вероисповедание в 304 году в Сирмии. По приказу правителя были подвергнуты мучениям, а затем усечены мечом.
Преподобный Иоанн Прозорливый жил в IV веке в Египте. Взрослым он постригся в монахи. Более 50 лет провел в полном затворничестве. В старости получил дар пророчества и предсказал святому Палладию, что тот станет епископом. Преподобный прожил около 90 лет и скончался мирной смертью.
Народные приметы
27 марта следует обратить внимание на следующие приметы:
- если ударил мороз, то будет держаться еще целую неделю;
- солнце на небе указывает на похолодание в ближайшее время;
- тучи, быстро плывущие по небу, предвещают скорое потепление;
- дождь предвещает сухое и жаркое лето.
В народе верили, что если подумать о чем-то плохом, оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать 27 марта
Нельзя спорить, злиться и употреблять алкоголь. Поскольку продолжается пост, нельзя есть продукты животного происхождения. В народе говорили, если поссоришься с кем-нибудь в этот день, то уже не помиритесь.
Именины и день ангела 27 марта
По церковному календарю в Украине 27 марта свои именины празднует Иван.
Иван происходит от "Иоан", из древнееврейского языка. Имя трактуется как "помилованный Богом", или "подарок Божий".
Вас также заинтересует:
- С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров
- 8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негатив
- Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубам
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред