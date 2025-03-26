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Сегодня нельзя обижаться и злиться: какой церковный праздник 26 марта, приметы

Виталий Кирсанов
26 марта 2025, 12:00
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26 марта церковь отмечает Собор архангела Гавриила и ведение праздника Благовещения.
26 марта
Какой церковный праздник 26 марта / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой сегодня церковный праздник в Украине
  • О чем говорят приметы на 26 марта
  • Что можно и нельзя делать 26 марта

26 марта по новому церковному календарю отмечают отмечают праздник Собор архангела Гавриила. В народе этот день прозвали Гавриил Благовест. Также в этот день чествуются священномученик Ириней Сирмийский, мученики Вафусий, Верк и другие; мученицы Анна, Алла, Лариса, преподобный Василий Новый Константинопольский. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 26 марта - Собор архангела Гавриила. Праздник был установлен в честь благодарности небесному посланнику, известившего Деву Марию о рождении Спасителя человечества.

видео дня

В писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже предупредил о коварстве Ирода и подсказал, что ему нужно бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

На иконах Гавриила иногда изображают с райской ветвью (белой лилией) в руке - по преданию, ее он принес Деве Марии в день Благовещения.

Священномученик Ириней погиб за христианскую веру в конце третьего – начале четвертого века в городе Сирмий, на территории современной Сербии.

Святые мученики Готтфские были сожжены вместе в христианском храме в конце четвертого века. По приказу правителя 308 христиан были подожжены в храме.

Преподобный Василий жил в десятом веке и был отшельником. Выжил после пыток и прославился даром исцеления в Константинополе. Именем "Новый" его стали называть последователи, чтобы отличить от живших до него святых, имевших такое же имя.

О чем говорят приметы на 26 марта

В народе 26 марта - праздник Гавриил Благовест. По приметам дня судят о погоде и урожае:

  • заморозок в этот день - будет урожай ярового хлеба;
  • погода стоит ясная и теплая - к урожаю фруктов;
  • верба зацвела - пора пасеку выставлять;
  • много "сережек" на вербе - год будет урожайным и богатым.

В народе также подметили, что если в это время уже зазеленела черемуха, то можно садить ранний картофель.

Что нельзя делать 26 марта

В церковный праздник 26 марта не следует ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня полагается придерживаться сухоядения. При этом следует помнить, что пост - это не диета, и ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в старину с этого дня уже запрещалось заниматься прядением - традиционно начинаются весенне-полевые работы.

Что можно делать 26 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к архангелу Гавриилу - просят помощи в исцелении от болезней, защиты для скота, домашних животных и пчел. Считается, что святой уберегает охотников от нападения хищных зверей, а рыбаков - от несчастий на воде.

По народному поверью, в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желания людей, поэтому стоит помолиться святому.

Кто отмечает день ангела 26 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

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