25 марта Благовещение: что можно и нельзя делать в этот церковный праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых праздников.

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25 марта - Благовещение / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Вы узнаете:

О чем говорят приметы на 25 марта

Что можно и нельзя делать

25 марта по новому церковному календарю отмечают один из самых больших праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, а также чтут икону Благовещение Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Православный праздник 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы, который входит в число двунадесятых праздников, то есть, самых значимых в жизни Иисуса Христа и Богородицы.

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Благовещение означает "благая весть", именно в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес весточку о скором рождении Сына.

Самое древнее изображение сюжета Благовещения - это киевская икона Благовещения Божией Матери, которая находится в Киево-Софийском соборе. На восточных столбах, которые поддерживают алтарную арку, неизвестными греческими мастерами в XI веке была выложена искусная мозаика. На ней изображены архангел Гавриил и Богоматерь. Автор софийской иконы изобразил в руках у Богоматери веретено с пурпурной пряжей - согласно преданию, Дева Мария в момент явления ангела пряла пряжу для завесы Иерусалимского храма. Это полотно спустя много лет само разорвалось в миг смерти Спасителя.

Этот тип изображения Благовещения получил широкое распространение и стал называться "Благовещение с пряжей".

О чем говорят приметы на 25 марта

В народе 25 марта - праздник, который называют Благовещеньев день. Его приметы говорят о погоде и будущем урожае:

какая погода на Благовещенье - такая будет и на Пасху;

дождь в этот день - будет богатый урожай ржи и грибная осень;

снег пошел - к плохому урожаю;

ласточки в небе - весна будет теплой.

В народе на Благовещение принято в третий раз зазывать весну. Хорошей приметой дня считается увидеть аиста - значит, крупно повезет. Если же аисты совьют рядом с домом гнездо, то в семье появится малыш.

Что нельзя делать

В церковный праздник 25 марта не следует ссориться, ругаться, злословить и обижать кого-либо, а также завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: работать нежелательно, хотя в церкви строгого запрета и нет, но лучше отложить мирские дела, чтобы посвятить день Богу. В народе говорят, что Благовещение - самый большой праздник у Бога, в этот день даже грешников в аду не мучат. Есть также поговорка: "На Благовещение птица гнезда не вьет и девка косу не плетет".

Нельзя в этот день жениться, так как праздник всегда выпадает либо на Великий пост, либо на Светлую седмицу, когда венчания не совершаются. Пройти сегодня мимо просящего - грешно.

Что можно делать 25 марта

В православный праздник 25 марта с утра принято идти в церковь, но если такой возможности нет, то можно помолиться дома.

У Богородицы просят мира, благополучия, крепкого здоровья и защиты от болезней, помощи в делах, прощения грехов и благодарят за полученные блага. Считается, что Божия Матерь помогает всем, кто обращается к ней с молитвой.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в праздник разрешается есть рыбу и рыбные блюда. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народному поверью, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет. Традиционно в этот день в старину пекли булочки-"жаворонки" - для скорого прихода весны, ими угощали близких и соседей, кормили домашних животных.

Кто отмечает день ангела 25 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Савва, Тихон.

По старому стилю день ангела у Григория, Владимира, Александра, Ивана, Дмитрия, Константина, Сергея.

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