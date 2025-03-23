День перед Благовещением Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 24 марта

Что можно делать 24 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем.

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Что нельзя делать 24 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день появилось много мышей

Почему нельзя делать после обеда в этот день

Что нужно сделать в доме 24 марта

24 марта церковь отмечает предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы и почитает память преподобного Захария Печерского. Как сообщает Главред, Захарий был монахом Киево-Печерской лавры и жил в Дальних пещерах.

Он соблюдал чрезвычайно строгий пост, ел только после заката солнца и лишь одну траву. После смерти мощи Захария покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Что можно делать 24 марта

В этот день нужно убраться в доме, постирать постельное белье и шторы. Праздник Благовещения нельзя встречать в бардаке.

В этот день нужно развести большой костер и сжечь в нем старые и сломанные вещи. Считается, что это очистит жилье от негативной энергии.

В этот день можно лечить зубы и другие недуги. День считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно пойти в храм. У Девы Марии просят покровительства и прощения.

Что нельзя делать 24 марта

1. Нельзя 24 марта одалживать другим деньги или вещи. Иначе вы к себе можете притянуть финансовые трудности.

2. Нельзя 24 марта ничего брать бесплатно. Иначе вы заберете на себя проблемы другого человека.

3. Нельзя 24 марта долго спать. Считается, что тогда начнутся проблемы с памятью.

4. Нельзя 24 марта завидовать и отказывать в помощи.

5. Нельзя 24 марта тяжело работать после обеда. Это считается грехом.

6. Нельзя 24 марта ходить в гости и принимать гостей. Делать это лучше в другой день.

Приметы 24 марта

Если в этот день туман, то в этом году будет богатый урожай льна.

Если в этот день полностью растаял снег, то апрель будет теплый.

Если в этот день лошади громко фыркают, то скоро будет дождь.

Если в этот день появилось много мышей, то год будет неурожайным.

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