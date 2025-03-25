Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нельзя делать на Благовещение: строгие приметы и запреты 25 марта

Ангелина Подвысоцкая
25 марта 2025, 03:42
179
Что можно делать 25 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.
приметы
Что нельзя делать 25 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день летают ласточки
  • Почему нельзя делать в этот день
  • Что нужно приготовить 25 марта

25 марта церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, этот праздник входит в число одних из самых важных праздников и самых значимых дней в жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Именно в этот день Архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о скором рождении сына. В момент явления Гавриила Дева Мария пряла пряжу для завесы Иерусалимского храма. Считается, что оно само разорвалось спустя много лет после смерти Иисуса.

видео дня

Что можно делать 25 марта

  • В этот день нужно пойти в церковь. Если нет возможности, то нужно помолиться дома.
  • В этот день нужно испечь булочки-"жаворонки". Ими стоит угостить членов семьи, чтобы притянуть здоровье.
  • В этот день стоит обратить внимание на сон. Считается, что он обязательно сбудется.

Что нельзя делать 25 марта

1. Нельзя 25 марта тяжело работать и убирать. Это время нужно уделить молитве.

2. Нельзя 25 марта жениться или совершать венчания.

3. Нельзя 25 марта проходить мимо просящего человека. Это считается грехом.

4. Нельзя 25 марта отдавать что-то из дома. Предки верили, что это может навлечь беду.

5. Нельзя 25 марта впускать в дом чужих людей. Вы можете притянуть к себе неприятности.

Приметы 25 марта

  • Если в этот день пошел снег, то будет плохой урожай.
  • Если в этот день летают ласточки, то весна будет теплой.
  • Если в этот день гремит гроза, то будет много орехов.
  • Если в этот день дождь, то будет грибная осень.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прекращение огня до 20 апреля: политолог оценил такую возможность

Прекращение огня до 20 апреля: политолог оценил такую возможность

01:18Украина
Когда Украина и РФ сядут за стол переговоров - ответ США

Когда Украина и РФ сядут за стол переговоров - ответ США

00:18Политика
"Потери, боль и разрушения": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Сумам

"Потери, боль и разрушения": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Сумам

23:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Какое первое название Москвы: историк сделал неожиданное открытие

Какое первое название Москвы: историк сделал неожиданное открытие

Последние новости

06:10

Как ВСУ уничтожили сразу 4 вертолета РФ: детали операции

05:50

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

05:02

Цены "поползут" вверх: сколько придется платить за сигареты и алкоголь

04:35

Как правильно - "потяг" или "поїзд": учительница объяснила ошибкуВидео

04:31

Гороскоп на апрель 2025 для Овнов: перемены, рост и новые возможностиВидео

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
04:03

В Украине вводят новые правила выплаты больничных: что изменится и для кого

03:42

Что нельзя делать на Благовещение: строгие приметы и запреты 25 марта

03:30

Мужчина угодил в больницу из-за застрявшей у него во рту руки его девушкиВидео

03:00

Эксперты призвали не выбрасывать коробки от обуви: в чем причина

Реклама
02:05

25 марта Благовещение: что можно и нельзя делать в этот церковный праздник

02:00

"Вообще чудом": Елена Мозговая сообщила о своем тяжелом заболевании

01:57

Будут цвести до самых морозов: когда и как сеять астры в 2025 году

01:30

"Друзья" или больше: Энистон поймали на "свидании" со звездой "Одних из нас"

01:18

Прекращение огня до 20 апреля: политолог оценил такую возможность

00:23

"Казалось, целую вечность": Анна Кошмал показала двухнедельную дочь

00:18

Когда Украина и РФ сядут за стол переговоров - ответ США

24 марта, понедельник
23:57

Прекращение огня на море: Плетенчук объяснил, что это означает для Украины

23:37

Евровидение-2025: с кем Украине приходится бодаться за место в десятке лучших

23:19

"Потери, боль и разрушения": Зеленский отреагировал на ракетный удар по СумамФото

22:51

"И без концертов в Кремлевском": Кристина Орбакайте удивила поступком

Реклама
22:42

"Ударили двумя ракетами HIMARS": в Украине "задвохсотили" пропагандистов РФ

22:39

"Может выезжать": жена Павлика высказалась про отпуск с мужем за границей

22:06

Сюрприз для РФ на фронте и удар по Сумах: главные новости Украины (дайджест)

21:50

"Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

21:48

Не липнет и не крошится: простой рецепт идеальной глазури для кулича

21:10

Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

21:08

"Самая старая кошка в мире" отпраздновала свой день рождения: сколько ей лет

20:59

Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

20:57

Россияне активизировались на важном участке фронта: в ВСУ назвали направление

20:45

Можно ли стричь волосы детям до года: окончательный ответ священникаВидео

20:17

"Говорим о территориях": Трамп анонсировал подписание важной сделки с Украиной

20:16

Когда в домах Киева отключат отопление: в КГГА назвали точные сроки

20:02

Как сеять огурцы - проверенный способ для быстрого урожая

20:01

Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

20:00

Очень простой рецепт зеленого борща - можно готовить хоть каждый деньВидео

19:57

Может ли РФ наступать на Днепропетровскую область: эксперт оценил угрозу

19:56

Урожай будет больше и вкуснее: чем нужно полить клубнику весной

19:51

"Будет Опа!": "заботливый" Потап обратился к поклонникам

19:40

Уиткофф пытается навязать Украине невыгодную сделку - Forbes

19:03

Молодость длится дольше, чем казалось: ВОЗ официально изменила возрастные нормы

Реклама
19:00

Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

19:00

Игры Трампа: прекратится ли война в Украине до 20 апрелямнениеВидео

18:56

Дом в огне, люди заблокированы в собственных квартирах: жуткие кадры эвакуации в СумахФотоВидео

18:37

Как растянуть севший после стирки свитер: хитрый лайфхак "спасет" вещь

18:11

Россия может повторить судьбу СССР: СМИ "слили" секретные документы Путина

18:07

Салат всего из 2 ингредиентов: рецепт, о котором все забыли

17:58

"Это не патриоты! Там негде клеймо ставить!" - Скрыпин обвинил команду Порошенко в спекуляции на ВСУ

17:53

Скандальный спор с Трампом в Белом доме: Зеленский рассказал подробности

17:49

Как выглядеть дорого - простые лайфхаки для роскошного стиля

17:38

Из-за каких номерных знаков водитель может потерять права: важное напоминание

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять