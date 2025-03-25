Что нельзя делать на Благовещение: строгие приметы и запреты 25 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день летают ласточки
- Почему нельзя делать в этот день
- Что нужно приготовить 25 марта
25 марта церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, этот праздник входит в число одних из самых важных праздников и самых значимых дней в жизни Иисуса Христа и Богородицы.
Именно в этот день Архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о скором рождении сына. В момент явления Гавриила Дева Мария пряла пряжу для завесы Иерусалимского храма. Считается, что оно само разорвалось спустя много лет после смерти Иисуса.
Что можно делать 25 марта
- В этот день нужно пойти в церковь. Если нет возможности, то нужно помолиться дома.
- В этот день нужно испечь булочки-"жаворонки". Ими стоит угостить членов семьи, чтобы притянуть здоровье.
- В этот день стоит обратить внимание на сон. Считается, что он обязательно сбудется.
Что нельзя делать 25 марта
1. Нельзя 25 марта тяжело работать и убирать. Это время нужно уделить молитве.
2. Нельзя 25 марта жениться или совершать венчания.
3. Нельзя 25 марта проходить мимо просящего человека. Это считается грехом.
4. Нельзя 25 марта отдавать что-то из дома. Предки верили, что это может навлечь беду.
5. Нельзя 25 марта впускать в дом чужих людей. Вы можете притянуть к себе неприятности.
Приметы 25 марта
- Если в этот день пошел снег, то будет плохой урожай.
- Если в этот день летают ласточки, то весна будет теплой.
- Если в этот день гремит гроза, то будет много орехов.
- Если в этот день дождь, то будет грибная осень.
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