Что нельзя делать на Благовещение: строгие приметы и запреты 25 марта

Что можно делать 25 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.

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Что нельзя делать 25 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день летают ласточки

Почему нельзя делать в этот день

Что нужно приготовить 25 марта

25 марта церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, этот праздник входит в число одних из самых важных праздников и самых значимых дней в жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Именно в этот день Архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о скором рождении сына. В момент явления Гавриила Дева Мария пряла пряжу для завесы Иерусалимского храма. Считается, что оно само разорвалось спустя много лет после смерти Иисуса.

видео дня

Что можно делать 25 марта

В этот день нужно пойти в церковь. Если нет возможности, то нужно помолиться дома.

В этот день нужно испечь булочки-"жаворонки". Ими стоит угостить членов семьи, чтобы притянуть здоровье.

В этот день стоит обратить внимание на сон. Считается, что он обязательно сбудется.

Что нельзя делать 25 марта

1. Нельзя 25 марта тяжело работать и убирать. Это время нужно уделить молитве.

2. Нельзя 25 марта жениться или совершать венчания.

3. Нельзя 25 марта проходить мимо просящего человека. Это считается грехом.

4. Нельзя 25 марта отдавать что-то из дома. Предки верили, что это может навлечь беду.

5. Нельзя 25 марта впускать в дом чужих людей. Вы можете притянуть к себе неприятности.

Приметы 25 марта

Если в этот день пошел снег, то будет плохой урожай.

Если в этот день летают ласточки, то весна будет теплой.

Если в этот день гремит гроза, то будет много орехов.

Если в этот день дождь, то будет грибная осень.

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