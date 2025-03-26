Приметы 27 марта: что обязательно нужно сжечь в этот день

Что нельзя делать 27 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и невзгод.

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Что нельзя делать 27 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день не поют петухи

Почему нельзя выбрасывать в этот день

Что нужно сжечь 27 марта

27 марта церковь почитает память Матроны Солунской. Как сообщает Главред, она была рабыней иудейки Павтилы и верила в Христа. Та заставляла Матрону отказаться от веры, но женщина все равно продолжала молиться.

Хозяйка приказала запереть Матрону в коморке связанной. Женщина терпела побои и ее все время находили развязанной в молитве. Тогда женщину так избили, что она умерла. Матрону похоронили христиане, а епископ Александр Солунский построил церковь на ее честь и перенес туда мощи.

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Что можно делать 27 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили благословение на труд, укрепления семьи.

В этот день нужно заняться уборкой. День считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно собрать старые вещи и сжечь их. Предки верили, что так можно избавиться от невзгод.

Что нельзя делать 27 марта

1. Нельзя 27 марта ссориться. Они могут затянуться надолго.

2. Нельзя 27 марта бездельничать. Матрона Солунская помогает лишь трудолюбивым.

3. Нельзя 27 марта выбрасывать остатки хлеба и еды в мусорное ведро. Лучше это скормить птицам и бездомным животным.

Приметы 27 марта

Если в этот день туман, то год будет урожайным.

Если в этот день на небе не видно облаков, то будет большой урожай ягод.

Если в этот день птицы летают высоко, то дождя не будет.

Если в этот день не поют петухи, то скоро придет похолодание.

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