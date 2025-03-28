Нищета, болезни и неприятности: как не притянуть к себе беды 28 марта

Что можно делать 28 марта. Строгие приметы и запреты, которые притянут благополучие.

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Что нельзя делать 28 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Кому нельзя купаться в этот день

Чем нужно заняться 28 марта

28 марта церковь почитает память преподобного Илариона Нового. Как сообщает Главред, он еще в юности решил стать монахом и провел много лет в затворничестве. Он стал пресвитеров, после чего игументом Пеликитского монастыря.

Преподобный получил дар прозорливости и чудотворения. Он мог молитвой изгонять бесов, исцелять больных и даже влиять на погоду.

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Однажды иконоборцы ворвались в Пекитский монастырь. Воины взяли в плен 42 монахов. Их заковали в цепь и убили. Остальных жестоко пытали. Среди них был и Иларион Новый.

Что можно делать 28 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просят очищения, исцеления, помощи и благословения.

В этот день стоит заняться домашними делами. Можно убирать, делать мелкий ремонт.

В этот день нужно собрать цветы мать-и-мачехи. Считалось, что они будут обладать особой силой и исцелят от болезней.

Что нельзя делать 28 марта

1. Нельзя 28 марта работать в поле или в саду. Иначе будет плохой урожай.

2. Нельзя 28 марта начинать новые дела. День считается неблагоприятным для начала важных проектов.

3. Нельзя 28 марта купать детей. Иначе они могут заболеть.

4. Нельзя 28 марта думать о плохом. Так вы можете притянуть к себе неприятности.

5. Нельзя 28 марта выворачивать карманы. Это может привести к нищете.

Приметы 28 марта

Если в этот день тепло, то така погода будет и на Пасху.

Если в этот день туман, то год будет урожайным.

Если в этот день ветер, то весна будет дождливой.

Если в этот день сороки сидят на верхушке деревьев, то скоро потеплеет.

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