Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

Что можно делать 29 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от потери здоровья.

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Что нельзя делать 29 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день слышно гром

Что нельзя делать дома в этот день

Чем нужно выпить 29 марта

29 марта церковь почитает память епископа Марка Арефусийского. Также в этот день отмечают Поминальную субботу. Как сообщает Главред, он жил в Сирии во времена правления императора Юлиана Отступника, который устраивал гонения на христиан. Под эти гонения попал и Марк. Язычники были злы на него за разрушение языческого капища, на месте которого была построена христианская церковь.

Марка пытались поймать, но он уехал из Арефусии. Несмотря на то, что много лет назад Марк спас Юлиана, император не вмешался в эту ситуацию. Марк не пострадал, но пытать начали людей, которые помогли ему сбежать. Он знал об этом и решил сдаться, чтобы не страдали другие. Марка пытались вынудить отказаться от веры, но он был предан христианству. Тогда император решил все же отпустить святого и епископ дожил до старости.

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Что можно делать 29 марта

В этот день нужно помолиться. У святого просят духовных и физических сил.

В этот день нужно поставить свечу за упокой усопших. Считается, что молитва поможет искупить грехи умерших.

В этот день нужно выпить хотя бы пару глотков березового сока. Предки верили, что это принесет здоровье и долголетие.

В этот день нужно подойти к березе и обнять ее. Считается, что тогда оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 29 марта

1. Нельзя 29 марта плохо говорить об усопших. Также не стоит поминать их алкоголем.

2. Нельзя 29 марта рубить и пилить деревья. Это может привести к проблемам.

3. Нельзя 29 марта шить, стирать и заниматься рукоделием. День считается неблагоприятным для подобного.

4. Нельзя 29 марта готовить много блюд. Считается, что иначе хозяйка может потерять здоровье.

Приметы 29 марта

Если в этот день сильно течет березовый сок, то лето будет дождливым.

Если в этот день слышно гром, то будет похолодание.

Если в этот день прилетели гуси, то скоро потеплеет.

Если в этот день сильный ливень, то будет хороший урожай овса.

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