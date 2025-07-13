Магнитная буря 'красного' уровня ударила по Украине: известна дата пика

После пятничного "красного" шторма Землю накроет новая магнитная буря.

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Новый магнитный шторм ударил по Украине / Фото: сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 13 и 14 июля

Как магнитная буря влияет на людей

Как уменьшить влияние магнитной бури

Магнитная буря "красного" уровня накрыла Землю перед выходными, однако вскоре спала. Уже в воскресенье, 13 июля, ожидается новый сильный геомагнитный шторм. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В пятницу, 11 июля, Землю накрыла сильная магнитная буря "красного" уровня. Ее сила достигла 5 баллов по К-индексу.

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В субботу, 12 июля, магнитная активность несколько снизилась - до 2,7 балла. В то же время фиксируются кратковременные всплески до 4-5 баллов из-за ускоренного солнечного ветра из корональной дыры.

Солнечная активность сейчас низкая. За последние сутки зафиксировано 10 вспышек класса C, которые почти не влияют на Землю. На Солнце сейчас наблюдается 25 активных пятен.

По прогнозу NOAA и EarthSky, уже в воскресенье, 13 июля, ожидается новая волна геошторма. Магнитная буря снова достигнет "красного" уровня - 4,7 балла.

В понедельник, 14 июля, ситуация стабилизируется и магнитное поле будет спокойным. Ожидается легкая магнитная буря силой 3 балла.

В то же время ученые из British Geological Survey Geomagnetism не исключают, что периоды сильной бури уровня STORM G1 могут затянуться и на начало следующей недели.

Как магнитные бури влияют на людей

Сильные бури (4-5 баллов и выше) могут вызвать у метеочувствительных людей головную боль и головокружение, повышение или снижение давления, слабость, апатию, нарушение сна, раздражительность и обострение хронических заболеваний.

Чтобы уменьшить влияние геошторма медики советуют придерживаться таких рекомендаций:

высыпаться и соблюдать режим дня;

избегать стресса, чрезмерной активности и перегрузок;

пить достаточно воды, отказаться от кофе, алкоголя и энергетиков;

ограничить пользование телефонами и компьютерами;

больше гулять на свежем воздухе, но избегать прямых солнечных лучей;

питаться полноценно - употреблять овощи, фрукты, уменьшить количество жирной и вредной пищи.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 10 июля во Львове из-за мощной непогоды был затоплен ряд улиц и автодорог, а река Зубра вышла из берегов. Подтопления зафиксировали на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная, а также на трассе Львов - Меденичи вблизи Сокольников. Вода в некоторых нежилых зонах достигала до 3 метров.

Также 10 июля Киевская область оказалась в эпицентре мощного шторма с градом. Больше всего пострадали Бориспольский и Переяславский районы, где град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и автомобили.

Кроме этого, 12 июля Харьковщину накрыла мощная гроза с градом и шквальным ветром до 20 м/с. Погибла 56-летняя женщина в Змиевском районе, еще несколько человек пострадали. Стихия повредила крыши, линии электропередач, повалила деревья, часть города осталась без света.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA проводит прогнозирование погоды и мониторинг климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы и поддерживает спутниковые программы наблюдения Земли.

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