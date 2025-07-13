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Почему США и ЕС боятся поражения РФ в войне: военный назвал неожиданные последствия

Руслан Иваненко
13 июля 2025, 18:44
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В случае поражения РФ соседи могут выдвинуть территориальные претензии, пояснил военный эксперт.
Почему США и ЕС боятся поражения РФ в войне: военный назвал неожиданные последствия
Тимочко указал на опасность для Европы и Китая из-за возможной дестабилизации в России / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Кратко:

  • Россия имеет 5000 ядерных боеголовок
  • Поражение РФ может вызвать хаос на ее территории
  • Соседи могут выдвинуть территориальные претензии

В случае поражения России в войне на ее территории могут возникнуть серьезные дестабилизационные процессы, которые будут представлять угрозу для соседних государств. Об этом в комментарии Украинскому радио заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что границы с Россией имеют 18 стран, в частности Европейские государства, США, Китай. По его словам, ни одна из них не заинтересована в хаосе у своих границ.

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"Каждая из них понимает, что в случае проигрыша России, дестабилизации в ее пределах, образование новых анклавов внутри по территориальному, национальному или религиозному принципу точно произойдет. Будет разделение в пределах самой страны и, скорее всего, ряд анклавов решит выдвинуть какие-то территориальные претензии к соседям", - заявил Тимочко.

Отдельное внимание он обратил на риски, связанные с ядерным оружием, которым обладает Россия. По открытым источникам, на вооружении РФ находится около 5000 ядерных боеголовок.

"Конечно, только в фильмах показывают, что ракету можно взять в карман или вывезти в машине, но угрозы все равно могут быть. Хаотизации может быть очень серьезная угроза и риски могут быть. Тогда даже не у кого будет спросить за какой-то пуск ракет", - подчеркнул он.

По его словам, страны Запада понимают, что в случае развала РФ могут вспыхнуть территориальные споры, ведь точек напряжения - более чем достаточно.

"Обязательно кто-то из соседей этих 18-ти стран, которые имеют границы с Россией, может выдвинуть свои территориальные претензии к РФ. Россия по сути у всех стран, включая Китай, европейские страны, украла какую-то часть их земель. И когда Россия будет ослаблена, точно кто-то захочет их вернуть еще и с процентом", - отметил Тимочко.

Также он напомнил, что до недавнего времени Россия была популярным местом для отмывания средств - подобно оффшорам вроде Кипра.

"Деньги, которые легализировались в России, потом оседали в европейских банках. Поэтому, по его мнению, сейчас такое количество денег и арестовано по иностранным банкам", - добавил он.

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Как сообщал Главред, в группировке Хортица ранее заявили, что оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области и пытаются туда попасть. Но пока что врага в регионе нет.

Россия готовится к "решающей битве", написали журналисты Deutsche Welle. Противник пытается уничтожить украинский ВПК и оказывать давление на народ и власть. Вражеские силы не смогли бы осуществлять атаки такого уровня без помощи КНР и КНДР.

Кроме того, статья немецкого издания Bild о якобы новом наступлении страны-оккупанта России во второй половине лета, является бессмысленным материалом. Авторы не понимают происходящих событий. Россияне пытаются давить на фронте еще с прошлого года, но новых наступлений нет.

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О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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