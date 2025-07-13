"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

Задачи, которые Путин ставил оккупантам еще с прошлого года, провалены.

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Армия РФ пытается давить количеством, чтобы ползти - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

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Статья Bild о "новом наступлении РФ" лишена смысла

Оккупанты провалили свои "задачи"

Численное преимущество не всегда решает проблемы врага

Статья немецкого издания Bild о якобы новом наступлении страны-оккупанта России во второй половине лета, является бессмысленным материалом. Авторы не понимают происходящих событий. Россияне пытаются давить на фронте еще с прошлого года, однако новых наступлений нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Кремль планирует новое наступление" — более бессмысленных материалов, чем в BILD, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмов, часто российские, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в российском генштабе. Ну, вы поняли", - написал он в своем Telegram-канале. видео дня

Также чиновник напомнил, что оккупанты пытаются наступать и оказывать давление на фронте еще с прошлого года. Впрочем, как таковых "новых наступлений", нет.

"Есть вбрасывание резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничья, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее. Включая удары по тылу как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти", - добавил Андрей Коваленко и подчеркнул, что россиянам даже количеством не всегда удается получить преимущество на поле боя.

О чем материал Bild

Журналисты Bild написали статью, в которой говорится, что "большое заявление" Трампа по России в Украине ожидают с тревогой.

"Мы перепробовали все возможные варианты за последние несколько месяцев, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял. Все переговоры с российской стороной совершенно ясно показали одно: Путин не заинтересован в реальных переговорах", - "процитировали" в издании одного из "украинских чиновников".

Журналисты также акцентировали внимание на том, что Россия, судя по всему, готовится к крупной атаке и рассматривает план во второй половине лета. Якобы оккупанты намерены расширить наступление за текущую линию фронта.

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Как сообщал Главред, в группировке Хортица ранее заявили, что оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области и пытаются туда попасть. Однако пока что врага в регионе нет.

Россия готовится к "решающей битве", написали журналисты Deutsche Welle. Противник пытается уничтожить украинский ВПК и оказать давление на народ и власти. Вражеские силы не смогли бы осуществлять атаки такого уровня без помощи КНР и КНДР.

ВСУ удалось достичь тактического продвижения вблизи Покровска, считают аналитики американского Института изучения войны. В частности, украинские военные продвинулись на юг от населенного пункта Удачное.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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