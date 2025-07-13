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В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

Марина Фурман
13 июля 2025, 09:58
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Северокорейский диктатор сделал заявление о войне в Украине во время встречи с Лавровым.
войска КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын подтвердил поддержку России в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Ключевые тезисы северокорейского диктатора:

  • КНДР и в дальнейшем будет поддерживать Россию в войне против Украины
  • Москва якобы одержит победу "в священном деле"

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит все, что Москва будет делать в войне против Украины. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

Северокорейский диктатор сказал, что обе страны имеют схожие взгляды на важные вопросы, и это, по его мнению, показывает, что их отношения стали очень тесными и серьезными.

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"Ким Чен Ын подтвердил готовность Корейской Народно-Демократической Республики безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринимаемые российским руководством для устранения коренных причин украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Информагентство КНДР также добавило, что лидер страны "выразил твердую веру в то, что российская армия и народ непременно одержат победу в священном деле защиты достоинства и основных интересов России и достижении ее процветания".

Между тем в материале CNN говорится, что визит Лаврова происходит в критически важный момент для российско-северокорейских отношений. По данным украинской разведки, Пхеньян планирует направить дополнительно от 25 000 до 30 000 военнослужащих для поддержки наступления Москвы на Украину.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне против Украины

Недавно Главред писал, что Северная Корея планирует значительно увеличить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, прислав еще от 25 до 30 тысяч солдат.

По данным южнокорейской разведки, РФ может использовать силы КНДР для масштабного летнего наступления.

В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов подтверждает информацию о том, что количество северокорейцев, которые присоединяются к вооруженным силам России под видом "добровольцев" может существенно возрасти.

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О персоне: Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

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