Войска КНДР могут перебросить в Украину: раскрыт тревожный сценарий

Войска КНДР усиливают присутствие с учетом предыдущих ошибок, пояснил Дмитрий Снегирев.

https://glavred.info/ukraine/voyska-kndr-mogut-perebrosit-v-ukrainu-raskryt-trevozhnyy-scenariy-10678337.html Ссылка скопирована

Военных из КНДР могут перебросить на фронт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Важное из заявлений Снегирева:

Около 11 тысяч северокорейцев остаются в Курской области

Войска КНДР усиливают присутствие с учетом предыдущих ошибок

Военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал вероятность участия солдат из КНДР в боевых действиях на территории Украины.

"Около 11 тысяч северокорейцев остаются в Курской области, и они будут делиться боевым опытом со своими коллегами. Этот контингент уже имеет боевой опыт и ориентируется на местности, то есть четко понимает театр боевых действий", подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что при этом отпадает и языковой барьер, и потребность во взаимодействии с подразделениями российских войск.

"То есть войска КНДР усиливают присутствие с учетом предыдущих ошибок. По крайней мере я так понимаю, их будут использовать исключительно автономно, и это может создать достаточно серьезные проблемы", - пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник также отметил, что Россия ограничена в моменте использования подразделений армии КНДР исключительно территорией РФ, а все попытки Москвы масштабировать участие войск КНДР непосредственно на территории Украины не найдут понимания ни в США, ни в других ведущих странах мира.

"Возможны последствия, но прежде всего не для КНДР, которая и так под экономическим давлением, а для Российской Федерации. Россияне это прекрасно понимают и боятся последствий. Таким образом, речь идет о значительном количестве военнослужащих КНДР. Задачи, которые будут выполняться: высвобождение оперативных резервов, выдавливание подразделений Сил обороны Украины, а также отработка боевого слаживания войск КНДР в условиях реальных боевых действий", - добавил Снегирев.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР. Россияне готовятся к еще одной попытке масштабного наступления, для этого им нужны дополнительные силы.

Напомним, Главред писал, что диктатор Ким Чен Ын решил отправить в страну-агрессора Россию северокорейских саперов и строителей якобы для того, чтобы восстанавливать Курскую область.

Ранее в Южной Корее уже предупреждали, что в июле или августе Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины, в обмен на то, что Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред