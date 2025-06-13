Как правильно хранить зелень, чтобы она долго оставалась свежей - совет повара

Даже подвядшую зелень можно спасти с помощью одной хитрости.

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Где лучше хранить зелень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как оживить подвядшую зелень

В чем лучше хранить зелень

В летний период многим довольно сложно хранить зелень свежей более 2-3 дней, ведь она начинает увядать и желтеть. Но зная один лайфхак, она будет оставаться свежей значительно дольше.

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Главред узнал об этом из видео украинского повара Александра Огородника в TikTok. Он рассказал что пошагово нужно сделать, чтобы правильно хранить зелень.

Прежде всего повар советует купить свежую зелень, или же оживить подвядшую. Для этого ее нужно погрузить в холодную воду со льдом на 1-2 часа.

Смотрите видео о том, как подготовить зелень к длительному хранению:

@o_gorodnik ❗️Як долго и правильно хранить зелень?? Прежде всего покупаем свеженькую зелень, или если она у вас немного полежала и подвяла то ее можно оживить с помощью холодной воды и немного льда, погрузить зелень на 1-2 часа и она будет как свіжа?? 1. Промыть зелень в холодной воде. 2. Просушить в специальной сушке для зелени или бумажными полотенцами от лишней воды. 3. Обернуть ее в бумажное влажное полотенце и хранить в контейнере или пакете с дырочками для того чтобы зелень могла дышать. Если накрываете ее пленкой то обязательно сделать несколько отверстий для легкой циркуляции воздуха. 4. Ну и обязательно проверять каждый день и перебирать от увядшей или подгнившей зелени. ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Далее зелень надо промыть в холодной воде, просушить на бумажных полотенцах, чтобы избавиться от лишней воды. Следующим шагом зелень необходимо обернуть во влажное бумажное полотенце и положить в контейнер или пакет с дырочками. Это позволит зелени дышать.

"Если накроете ее (зелень - Главред) пленкой, то обязательно сделать несколько отверстий для циркуляции воздуха", - предупредил Огородник.

По его словам, еще одним важным правилом является ежедневная проверка зелени на наличие увядшей или подгнившей.

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Кто такой Александр Огородник? Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале.

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