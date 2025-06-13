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Муравьи будут обходить десятой дорогой, если опрыскать растения и цветы натуральным средством

Алёна Воронина
13 июня 2025, 16:24
72
Если принять меры предосторожности, то муравьи не вернутся в ваш сад и огород.
Муравьи будут обходить десятой дорогой, если опрыскать растения и цветы натуральным средством
Чего боятся муравьи/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Что делать, чтобы не было муравьев
  • Какой запах отпугивает муравьев

Муравьи наиболее активны летом, и они могут доставить много неудобств для владельцев огородов и садов. Но если принять необходимые меры наперед, то можно избежать таких неудобств и защитить свои цветы и другие растения.

Очень большого вреда растениям муравьи не нанесут, но если они появятся на участке возле дома, то есть риск, что могут попасть и в дом. Однако существует простой и дешевый способ, как их отпугнуть, пишет express.co.uk.

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Эксперты по садоводству из Yel отмечают, что если муравьи создают проблемы в вашем саду или проникают в ваш дом, одними из лучших природных средств отпугивания являются сильные цитрусовые ароматы.

Лимон - особенно эффективный метод. Все, что нужно сделать - это смешать лимонный сок с водой и распылить им вокруг муравьиных троп, чтобы отпугнуть их.

Этот цитрусовый фрукт также можно использовать дома, чтобы предотвратить проникновение муравьев. По словам экспертов Safeguard Pest Control, вы можете брызнуть лимонным соком непосредственно в известные места входа и разместить стружку лимонной цедры вдоль муравьиных путей.

В таком методе можно использовать как свежий лимонный сок, так и лимонный сок приобретенный в магазине. Но обязательное условие - чтобы в нем не было сахара, иначе на сахар придет еще больше муравьев.

активность вредителей, вредители инфографика
Активность вредителей/ Инфографика: Главред

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