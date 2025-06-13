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Все голубоглазые люди имеют общего предка: как появились голубые глаза и какая причина

Алёна Воронина
13 июня 2025, 10:40
1058
Ученые обнаружили, что у всех голубоглазых людей есть общий предок, который жил 6-10 тысяч лет назад.
Голубые глаза, девушка
Как появились голубые глаза и какая причина/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как появились голубые глаза
  • Что на самом деле является причиной голубых глаз

Люди с голубыми глазами всегда привлекали к себе внимание, ведь такой цвет глаз встречается гораздо реже, чем другие. Но мало кто знает, в чем тайна голубых глаз - когда и почему появился такой окрас.

Исследователи из Копенгагенского университета установили, что все люди, которые имеют голубые глаза, произошли от общего предка, который жил 6-10 тысяч лет назад, говорится в сюжете "Вікна СТБ".

видео дня

На YouTube-канале "Чому так" рассказали, как появились голубые глаза. Отмечается, что ученые отследили генетическую мутацию, которая произошла 6-10 тысяч лет назад и является причиной цвета глаз всех голубоглазых людей, которые живут сегодня на планете.

"Изначально эти люди имели карие глаза, но генетическая мутация привела к созданию так называемого переключателя, который буквально выключил способность создавать карие глаза. Ген, который называется ОСА2, кодирует протеин, который участвует в производстве меланина - пигмента, который придает цвет волосам, глазам и коже. Однако переключатель, который расположен в гене смежном с ОСА2, не выключает ген полностью, а скорее ограничивает его действие до уменьшения выработки меланина в радужной оболочке, эффективно разбавляя карие глаза до голубого", - рассказывается в видео.

Поэтому влияние переключателя на ОСА2 очень специфическое. Если бы ген ОСА2 был полностью уничтожен или выключен, у человека не было бы меланина в волосах, глазах или цвете кожи - это состояние известно как альбинизм.

В видео отмечается, что разнообразие цвета глаз от коричневого до зеленого можно объяснить количеством меланина в радужной оболочке, но голубоглазые люди имеют совсем небольшое количество меланина по сравнению с остальными людьми.

"Из этого мы можем сделать вывод, что все люди с голубыми глазами связаны с одним и тем же предком. Исследователи изучили митохондриальную ДНК и сравнили цвета глаз голубоглазых людей в таких различных странах как Иордания, Дания и Турция, и пришли к выводу, что все они унаследовали один и тот же ген переключатель в точно той же точке своей ДНК", - говорится в видеоролике.

Кареглазые люди наоборот имеют значительные индивидуальные вариации в области их ДНК, которая контролирует выработку меланина.

Мутация карих глаз на голубой не является ни положительной, ни отрицательной, отмечается в видео. Это одна из нескольких мутаций, таких как цвет волос, облысение, веснушки, которые не увеличивают и не уменьшают шансы человека на выживание.

"Это просто показывает, что природа постоянно перемешивает человеческий геном, создавая генетический коктейль из человеческих хромосом и испытывая различные изменения при этом", - подытоживается в видеоролике.

Смотрите видео о том, как появились голубые глаза и какая причина:

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